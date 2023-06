Elliot Page vermisst Bücher über queeren Sex

Heute, 04:08h - 3 Min.

In seiner Autobiografie "Pageboy" (Amazon-Affiliate-Link ), die am 6. Juni 2023 im S. Fischer Verlag erscheint, schreibt Elliot Page (36) auch über sein Sexleben nach der Transition. "Wie zutiefst befreiend, mit einem Menschen zusammen zu sein, der es liebte, meinen Schwanz und meine Pussy zu ficken. Endlich erlaubte ich mir, es zu genießen", zitiert der "Spiegel" im Rahmen eines Interviews mit dem Hollywoodstar (Bezahlartikel) aus dem Buch.



"Es war mir sehr wichtig, das zu schildern", sagte Page dem Nachrichtenmagazin. "Wenn ich Bücher über queere Menschen lese und es darin auch um Sex geht, freue ich mich darüber. Denn wir bekommen das sonst nicht zu lesen. Es gibt so viele Filme und Bücher voller cis-hetero-Sex, aber kaum queeren Sex." Außerdem sei Sexualität ein wichtiger Aspekt des Lebens, so der Schauspieler. "Sex hat ja damit zu tun, wer wir sind, wie wir mit anderen Menschen umgehen und wie wir zu unseren Körpern stehen."

Politisches Statement und Heilungsprozess

Als einen Grund für die Veröffentlichung seiner Autobiografie nannte Page den Backlash durch transfeindliche Gesetze in den USA. "Wir leben gerade in einem politischen Klima, das mir Angst macht", sagte der Hollywoodstar dem "Spiegel". "Jeden Tag werden wir mit Meinungen überschwemmt, die unsere Existenz leugnen, die Witze auf unsere Kosten machen, die uns erniedrigen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie sehr Bücher einem helfen, mich haben sie verändert und geformt. Es war aber auch ein Heilungsprozess für mich, diese Dinge aufzuschreiben."



Zu seiner Mutter habe er inzwischen ein gutes Verhältnis, verriet Page. "Früher wusste sie es einfach nicht besser, hat es mit mir gut gemeint. Sie dachte immer: Wenn man sich anpasst, wird schon alles gut. Damit ist sie selbst groß geworden. Und wenn man das immer erzählt bekommt, glaubt man es." Jetzt sehe seine Mutter, wie viel glücklicher er sei und wie wohl er sich in seinem Körper fühle. Das sei auch für sie eine Erleichterung. "Sie wollte nicht, dass ich queer bin. Und auch als sie sagte, dass sie damit okay sei, konnte ich noch immer ihre Enttäuschung und Trauer spüren. Sie hat einfach Zeit gebraucht. Was das aber zeigt: Menschen können sich verändern."

Queerfeindlich bedroht von einem Hollywoodstar

Der Kanadier Page hatte Anfang Dezember 2020 in den sozialen Medien sein Coming-out als trans Mann (queer.de berichtete). 2014 hatte Page zunächst ein Coming-out als lesbisch gehabt (queer.de berichtete).



In der Autobiografie schildert Page eine Situation auf einer Party, bei der ein Hollywoodstar gesagt habe: "Ich fick dich mal so richtig durch, dann wirst du schon merken, dass du doch auf Männer stehst." Dazu sagte Page dem "Spiegel": "Ich habe mich aber dagegen entschieden, den Namen des Hollywoodstars zu nennen. Weil es dann nur noch darum gegangen wäre, mit dem Finger auf eine einzelne Person zu zeigen. Die Frage ist für mich eher, was wir aus solchem Verhalten lernen können." Wenn er den Namen nenne, drehe sich alles nur noch um diese Person.



Eine ausführliche Buchkritik folgt. (mize/dpa)