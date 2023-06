Schwere Vorwürfe gegen Vorstandsmitglieder des Berliner CSD e.V.

Von

Mitglieder des Berliner CSD-Vereins beklagen Unregelmäßigkeiten in der Geschäftstätigkeit des Vorstands und einen fragwürdigen Umgang mit großen Geldsummen – etwa bei der Vergabe der Paradewagen an Unternehmen, bei der Bezahlung von Dienstleister*innen oder der Dokumentation von Bareinnahmen. Wegen einer von einigen Mitgliedern geforderten, vom Vorstand aber abgelehnten außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins zur Klärung der Vorwürfe ist zudem Klage beim Amtsgericht Schöneberg eingereicht worden.



Die Auseinandersetzung ins Rollen gebracht hatte der überraschende Rücktritt des CSD-Vereinsvorstands Aron Sircar am 30. Januar 2023. Sircar hatte sich erst Anfang November des Vorjahres erstmalig zum Vorstand wählen lassen. Seine Begründung: Um Transparenz in die Geschäftsvorgänge der vergangenen Jahre zu bringen, bräuchte es eigentlich eine hauptamtliche Geschäftsführung.

Aufgetauchtes Bargeld, mysteriöse Überweisungen in die Schweiz

Aus den queer.de vorliegenden Unterlagen ergeben sich mindestens implizite Vorwürfe vor allem an die beiden Vereinsvorstände Patrick Ehrhardt und Ulli Pridat. In seinem Rücktrittsschreiben hatte Sircar versichert, dass er sich in Kenntnis der Gesamtsituation des Vereins nicht für die Wahl zu einem Vorstandsposten zur Verfügung gestellt hätte. Der Rücktritt erfolgte seiner Darstellung nach zum Schutz des Vereins: Es erscheine ihm mit Blick auf die Lage unmöglich, im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit seiner Verantwortung für den Verein sowie seiner eigenen ethischen Selbstverpflichtung zu genügen. "Mit schwerem Herzen und nach langer, tiefgründiger Prüfung habe ich in der heutigen Vorstandssitzung und mit sofortiger Wirkung meinen Rücktritt vom Amt des Vorstandes des Berliner CSD e. V. und hilfsweise den Verzicht auf Amtsantritt durch Nichtvornahme der Beurkundung erklärt", so Sircar in dem Schreiben.



Doch was genau ihn bei Einsicht in interne Vereinsunterlagen so besorgt haben könnte, war lange Zeit unklar geblieben. queer.de liegt inzwischen eine von dem Kurzzeitvorstand angefertigte Risikoevaluation vor. Aus dem Dokument ergeben sich erhebliche Fragen zu wirtschaftlichen Tätigkeiten des Vereins. So soll es bei der Organisation des Berliner CSDs immer wieder zu Vertragsverhältnissen mit Dienstleister*innen gekommen sein, die nirgends schriftlich festgehalten wurden. Von diesen dann beim Verein eingereichte Rechnungen seien daraufhin bezahlt worden – ohne dass noch nachvollziehbar gewesen wäre, welche Dienstleistungen tatsächlich geleistet worden seien. Und: "Ferner scheint in Einzelfällen eine Vorauszahlung von mittleren, vierstelligen Beträgen für Honorarleistungen zu erfolgen."



Eine solche unklare Dienstleistung liege denn auch bei einer fragwürdigen Überweisung des Vereins in die Schweiz vor. Mehr noch: In der an den Verein gestellten Rechnung mit Bitte um Überweisung in das Nachbarland seien nicht einmal die nötigen Angaben wie der Geschäftssitz oder die steuerrechtlichen Daten des Rechnungsstellers enthalten gewesen. Dafür habe die Zahlungsforderung aber eine Bemerkung darüber enthalten, dass die Rechnungsstellung "mit Verweis auf die Analogie zu Vorjahren" erfolge. In der Erörterung habe Vorstandsmitglied Patrick Ehrhardt hierzu via E-Mail erklärt, dass in mindestens zwei weiteren Fällen entsprechende Zahlungen ungeprüft ausgeführt worden seien. Sircar sieht darin einen "Verstoss gegen geltendes Recht für Leistungsabrechnung und internationale Rechnungslegung" und eine "[m]ögliche Beihilfe des Vorstands zur Steuerhinterziehung des Rechnungsstellers".



Was Sircar noch mehr beunruhigte: Das Rechnungsdatum, der 29. Dezember 2022, habe mit einer mysteriösen Bareinzahlung durch Ehrhardt übereingestimmt. Demnach seien zunächst Bareinnahmen der CSD-Demonstration von Juli 2022 durch Ehrhardt und einen weiteren, im Dokument nur bei seinem Vornamen M. genannten Mann privat verwahrt worden. Ehrhardt soll, wie aus der Risikoevaluation hervorgeht, das bei ihm gelagerte Geld zu drei verschiedenen Zeitpunkten auf jeweils erheblich unterschiedliche Summen geschätzt haben – wobei sich die genannten Beträge letztlich um ganze 65.000 Euro voneinander unterschieden hätten. Das Geld könnte vor allem aus dem Verkauf von Getränken aus Bierständen bei der Abschlusskundgebung des CSD auf der Straße des 17. Juni stammen.



Welche Summe am Ende eingezahlt worden sei, habe Sircar auch nicht erfahren. "Die Einzahlung erfolgte durch ihn am 29.12.22 nach dringender Bitte und Aufklärung über steuerrechtliche Konsequenzen bei weiterem Verzug." In seiner Auflistung von Risiken nennt Sircar den Vorgang eine "vereinspolitische Konstruktionsgrundlage für Gerücht der Veruntreuung bzw. Unterschlagung". M., der ebenfalls Bargeldeinnahmen vom CSD-Tag verwahrt haben soll, habe Sircar zudem darauf hingewiesen, dass die Höhe der tatsächlichen Einnahmen des Demonstrationstages nicht mit Sicherheit beziffert werden könnten. In einem weiteren Fall soll ein Ehrenamtler einen Schadensersatz für auf der Parade genutzte und dann verschwundene Möbelstücke ausgestellt und das Geld ohne weitere Prüfung erhalten haben – ganze 7.000 Euro.



Eine von Sircars Empfehlungen, aus denen sich der für ihn unhaltbare Zustand der Vorstandstätigkeiten erschließt: "Vorstände mit operativem Schwerpunkt (Demonstration, etc.) dürfen nicht gleichzeitig die Finanz- und Rechtskontrolle für ihr eigenen Handeln durchführen. Es bedarf dringend eines transparenten und verbindlichen Systems der Checks & Balances um weiteren Fehlern vorzubeugen." Doch im CSD-Vorstand scheint das Gegenteil der Fall gewesen zu sein.



Nach dem Rücktritt brodelte die Gerüchteküche



In Reaktion auf Aron Sircars Rücktritt hatte der verbliebene Vorstand aus Seyran Ateş, Stella Spoon, Ulli Pridat und Patrick Ehrhardt die Mitglieder wenige Tage später darüber informiert, dass man der eigenen Mitteilungspflicht transparent nachkomme. Man wolle sich auch "an alle Mitglieder richten, welche Gerüchte, Vermutungen oder Halbwissen erfahren mussten" und bitte darum, "dass Verleumdungen, Nachreden und Gerüchte nicht verbreitet werden". Auch in Hinblick auf Posts in sozialen Medien wolle der Vorstand verhindern, "dass vereinsschädigendes Verhalten Raum für Interpretationen schafft".



Doch worum sich die genannten Gerüchte oder Vermutungen drehten, teilten die Vorstände nicht mit. Unvermittelt hieß es stattdessen in dem Schreiben über eine juristische Auseinandersetzung: "Für Fragen in Bezug auf das anstehende Gerichtsverfahren des Berliner CSD e.V., bietet die uns vertretende Rechtsanwaltskanzlei Härting an, diese den Mitgliedern direkt zu beantworten." Und: "Sollten Personen konkrete Hinweise, Belege und Beweise für strafrechtliche Handlungen nachweisen können, bitten wir diese Personen sich an den Vorstand oder die zuständigen Behörden zu wenden." Eine Anfrage von queer.de vom 3. Februar 2023 zum Sachverhalt war durch den CSD-Verein trotz Bekenntnis zur Transparenzbemühung unbeantwortet geblieben. Eine Anzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft liegt laut Behördenauskunft nicht vor.



Außerordentliche Mitgliederversammlung gefordert



Zumindest die Vereinsmitglieder informierte der CSD-Vorstand weiter mit kleinen Informationshäppchen über den brodelnden Konflikt. In einer queer.de vorliegenden Mitteilung heißt es, eine Gruppe von 13 Mitgliedern habe sich mit Bitte um eine außerordentliche Mitgliederversammlung schriftlich an den Vorstand gewandt.



Die Notwendigkeit einer solchen Mitgliederversammlung sähe dieser jedoch nicht – auch in Hinblick auf den kommenden CSD 2023 und dessen aufwendige Vorbereitungen: "Wir finden es schade, dass nicht alle Mitglieder mit unserer Vorstandsarbeit einverstanden sind, aber wir akzeptieren das natürlich. Allerdings sehen wir die Dringlichkeit nicht. Drei Monate vor dem CSD wollen wir uns mit ganzer Kraft in dessen Vorbereitung stürzen. Der Vorstand ist sich einig, dass wir alles auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung diskutieren werden."



Zumindest implizit warnte der CSD-Vorstand die Gruppe der Kritiker*innen im selben Schreiben vor den Konsequenzen ihres Vorgehens. Man könne den Vereinsmitgliedern demnach mitteilen, dass die Finanzierung des CSD Berlin 2023 ein weiteres Jahr gesichert sei, aber: "Voraussetzung ist natürlich, dass der geplante Ablauf eingehalten und getroffene Vereinbarungen nicht beeinflusst werden sowie dass andere nicht förderliche Einwirkungen unterblieben." Weiter heißt es: "Wir alle investieren ehrenamtlich viel Zeit, die durch die zahlreichen Aufgaben voll und ganz ausgeschöpft ist." Anders formuliert: Für die Auseinandersetzung um eine außerordentliche Mitgliederversammlung gebe es nicht genug Ressourcen und diese gefährde auch die aktuell laufenden Vertragsschließungen für die anstehende CSD-Saison.



Brisanten Fragenkatalog verschwiegen



Dem Vereinsvorstand lag zu diesem Zeitpunkt aber nicht nur die Forderung nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung vor. Tatsächlich hatten die Kritiker*innen dem Vorstand auch einen umfassenden Fragenkatalog zu den geschäftlichen Tätigkeiten rund um die CSD-Organisation zukommen lassen, dessen Beantwortung ebenfalls erhebliche Zeit durch eine ausführliche Prüfung der Geschäftsvorgänge gekostet hätte. Unterschrieben ist das Dokument von inzwischen 14 Mitgliedern. Darunter befindet sich etwa der ehemalige Vorstand Reinhard Thole, der Vertreiber von Paradewagen Jörg Brunzendorf, der LSU-Mann Mario Röllig oder Andreas Löst, der bereits 2014 als Mitglied einer Transparenzkommission zur Aufklärung der Verquickung des Vereins mit einer Agentur zurückgetreten war. Die Kommission kam damals in ihrem Abschlussbericht zu dem Ergebnis: "Die Vorwürfe von unzulässiger Verquickung und Bereicherung rund um den Berliner CSD e.V. haben sich nicht bestätigt" (queer.de berichtete).



Spätestens aus dem brisanten Katalog muss sich dem Vorstandsteam der Verdacht der Kritiker*innen ergeben haben, wonach die Unregelmäßigkeiten bei der wirtschaftlichen Tätigkeit des Vereins noch über das von Sircar intern angemahnte Maß hinaus gehen. Insbesondere fallen dabei die Personalie Ulli Pridat und die CSD-Partneragentur bluCom auf. Im Raum steht der Vorwurf, den CSD-Verein zur privaten Bereicherung benutzt zu haben. Darüber aber informierte der Vorstand die CSD-Mitglieder in seinem Rundschreiben nicht.



Stattdessen kündigten die Vorstände eine vorgezogene ordentliche Mitgliederversammlung an. Man werde bei der in diesem Jahr schon für August und damit kurz nach dem CSD geplanten ordentlichen Mitgliederversammlung "wie gewohnt einen ausführlichen Geschäftsbericht abgeben und selbstverständlich auch darüber hinaus für alle eure Fragen zur Verfügung stehen", hieß es. In den Vorjahren fand die ein mal im Jahr vorgeschriebene ordentliche Mitgliederversammlung eigentlich immer im Herbst oder Winter statt.



Geht der Vorstand so auf seine Kritiker*innen zu – oder nimmt er ihnen den Wind aus den Segeln? Laut Rundschreiben soll das Vorziehen der Versammlung erfolgt sein, "da Vorstandsposten vakant werden, die an der operativen Arbeit einen sehr wesentlichen Anteil haben". Einarbeitung und Übergaben könnten "hier nicht erst im letzten Quartal des Jahres gestartet werden". Als Grund nicht benannt werden die erheblichen im Raum stehenden Vorwürfe oder der bereits vakante, zuvor von Aron Sircar bekleidete Vorstandsposten.

Klage zur Beantragung einer außerordentlichen Versammlung eingereicht

Tatsächlich eskalierte der Konflikt um die Einberufung einer vorgezogenen Mitgliederversammlung in der Folge weiter, statt sich zu beruhigen. queer.de liegt eine Klageschrift vor, die beim Amtsgericht Berlin-Schöneberg eingereicht wurde. Demnach planten die Mitglieder "ihre Mitgliedschaftsrechte wahrzunehmen und einen Minderheitsantrag auf Durchführung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu stellen, auf welchem sich der Vorstand den drängenden Fragen der Mitglieder stellen soll". Um einen solchen Minderheitsantrag zu stellen, bedarf es laut Satzung jedoch "mindestens ein Viertel der Mitglieder". Weil den Kritiker*innen aber unklar war, wie viele Unterschriften genau benötigt würden, um ein Viertel zusammen zu kriegen, und bei wem sie um Unterstützung für das Minderheitsbegehren werben mussten, fragten sie nach der Mitgliederliste an. Das geht jedenfalls aus der Argumentation der Klage hervor, die zwei der Mitglieder stellvertretend für die Gruppe der Kritiker*innen eingereicht haben.



Schließlich wurde vom Vorstand ausweislich der Klageschrift letztmalig gefordert, die Einsicht zu gewähren – mit Frist zum 5. Mai 2023. Der Anwalt des Vereins jedoch habe das geforderte Einsichtsrecht abgelehnt und dazu auf den Datenschutz verwiesen. Zur Begründung führte er demnach aus, dass die Information, wer Mitglied im Verein ist, in der weit überwiegenden Zahl der Fälle auch eine Information "zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung" darstelle und damit eine sensibles personenbezogene Information sei – eine Argumentation, der man in der Gruppe der Kritiker*innen nicht folgen kann. Laut Satzung könne jede*r Mitglied des Vereins werden, unabhängig etwa von sexueller Orientierung oder Sexualleben. Es scheine sich bei der Argumentation des Vereinsvorstands "lediglich um Ausflüchte zur Zeitgewinnung zu handeln".



Droht im August der große Showdown?



So oder so: Findet die vom Vorstand für August und damit für kurz nach dem CSD am 22. Juli angekündigte Mitgliederversammlung statt, wird es ans Eingemachte gehen. Denn die im Katalog gestellten Fragen dürften dort wieder zur Sprache kommen. Etwa die nach der Höhe des Barbetrags, der erst Monate nach dem CSD 2022 von Patrick Ehrhardt auf dem Bankkonto des Vereins eingezahlt worden sein soll.



Doch auch die pikante Zusammenarbeit mit der Agentur bluCom dürfte dann im Fokus stehen. Denn: Eigentlich dürfen ehrenamtliche Vereinsvorstände mit ihrer Tätigkeit kein Geld verdienen. Ihnen können lediglich Aufwandsentschädigungen gezahlt und Auslagen erstattet werden. Doch Vorstand Ulli Pridat ist laut Handelsregister gleichzeitig Gesellschafter (neben der Sergej Medien- und Verlags-GmbH) sowie Geschäftsführer der Agentur bluCom Communication & Events GmbH. Und die wiederum soll vom Verein im Zusammenhang mit der Produktion und dem Betrieb von Wagen sowie der Vergabe dieser Trucks an Unternehmen auffällig bevorzugt worden sein, wie queer.de auch aus Mitgliedskreisen erfuhr. Die Unternehmen wiederum knüpfen an ihre CSD-Teilnahme ihre Werbeinteressen. Es ist also viel Geld im Spiel. Und die Zahl der Wagen ist limitiert.



So wollen die Mitglieder vom Vorstand in einer Frage bestätigt kriegen, wovon sie offensichtlich längst ausgehen: die Umgehung des eigentlich fairen Vergabeverfahrens vermittels bluCom. "Ist es richtig, dass die Unternehmen [hinter denjenigen] Demo-Wagen, für die die Agentur bluCom schon im Jahr 2022 verbindliche Verträge geschlossen hat, vor dem offiziellen Start des limitierten Anmeldeverfahrens eine Mitfahrgarantie erhalten haben?", heißt es im Fragenkatalog. Doch nicht nur das: Auch soll die Agentur gegenüber Unternehmen, die über bluCom mit einem Wagen auf dem CSD vertreten sein wollen, noch reichlich spät mit einer Mitfahrgarantie im Falle eines Vertragsschlusses geworben haben. Währenddessen sollen andere Unternehmen, die ihre Wagen nicht über bluCom ins Anmeldeverfahren eingebracht hatten, auf eine spätere Entscheidung vertröstet worden sein. Dabei gelte eigentlich eine "first come first serve"-Regel.



Der Geschäftsmechanismus, auf den die Fragesteller*innen anspielen, scheint somit klar: Demnach hätte der CSD-Vorstand im offiziell fairen Vergabeverfahren diejenigen Unternehmen bevorzugt, die sich durch die bluCom vermittelt auf dem CSD präsentieren möchten. Dadurch hätte die Agentur, bei der CSD-Vorstand Pridat Gesellschafter ist, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Agenturen oder solchen Unternehmen gewonnen, die sich ganz ohne Agenturvermittlung ins Vergabeverfahren einbringen.



Aus Vereinskreisen heißt es, dass so im Jahr 2023 von insgesamt 45 Paradewagen 27 über die Agentur von Vorstand Ulli Pridat in die geplante Flotte eingebracht worden sein könnten. Wie viele es genau sind, dass wollen die Unterzeichner*innen des Fragekatalogs aber am liebsten vom Vorstand selbst erfahren. Der verweigert die Antwort weiterhin. Auch eine queer.de-Anfrage von Mittwochvormittag ließ der Vorstand des CSD-Vereins genau so wie die Anfrage vom 3. März unbeantwortet.



Am Freitagmorgen verbreitete der CSD-Verein stattdessen Presseankündigungen zum kommenden Paradetag – inklusive Hinweisen zu den Finanzen: "Der Berliner CSD e.V. ist nicht gefördert und seit vielen Jahren auf Unterstützung von Partner:innen angewiesen. Einen Großteil seiner Finanzen kann der Verein durch eigene Kostenumlagerungen durch die Truckanmeldungen, aber auch durch Sponsoren generieren." Die Kosten nach der Pandemie seien enorm gestiegen und zuletzt noch die Preise. Nur durch "verlässliche, ehrliche und gute Partnerschaften" sei eine Berliner CSD-Demo zu schaffen. Im Jahr 2023 sei man darum "unseren Partnern sehr dankbar" und wolle den "Haupt-Partnern" den Dank aussprechen: Mastercard, Carlsberg mit der Marke Somersby, Ströer und, neu hinzugekommen: Lieferando.