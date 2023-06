SPD recycelt Regenbogenkanzler

Olaf Scholz mit der Regenbogenfahne (Bild: Twitter / SPD-Bundestagsfraktion)

Die SPD-Bundestagsfraktion hat am Donnerstag in sozialen Medien der Öffentlichkeit einen "Happy Pride Month!" gewünscht und dabei ein Bild von Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Regenbogenfahne geteilt. Der CSD-Monat findet traditionell im Juni statt. Dazu schrieb die Fraktion: "Gut, dass wir einen Bundeskanzler haben, der klar an der Seite queerer Personen steht: 'Niemand darf aufgrund der sexuellen Orientierung oder des Geschlechts benachteiligt werden. Dafür setze ich mich ein!'



Das Bild wird einigen bekannt vorkommen: Scholz hatte es bereits vor genau einem Jahr in seinem persönlichen Profil veröffentlicht (queer.de berichtete). Allerdings stammt das Foto bereits aus seiner Zeit vor der Kanzlerschaft: So hatte er am 23. Juni 2021 – also drei Monate vor der Bundestagswahl – auf Twitter gepostet und erklärt: "Egal, wer du bist, egal wen du liebst – du verdienst Respekt. Dafür halte ich die Fahne hoch. Schon immer und ganz besonders heute."



Wie wichtig die Botschaft zum Pride-Monat durch den Kanzler und andere führende Politiker*innen dennoch ist, zeigt die Kampagne "Stolzmonat": Die AfD will damit in sozialen Netzwerken gegen queere Menschen Stimmung machen – mit Slogans wie "#PrideMonth in die Tonne!" (queer.de berichtete). Auch in Kommentaren beim Kanzlerfoto mit der Regenbogenfahne wird mit dem Hashtag viel Stimmung gemacht ("Besser wäre natürlich ein Bundeskanzler, der an der Seite der Deutschen steht, alles andere ist ein Schande.") Die SPD-Fraktion wirkte diesem Trend am Freitagvormittag mit einem Tweet entgegen: "Regenbogenflagge zeigen!", heißt es dort. Dazu die Hashtags: #NeuesProfilbild, #AusGründen, #PrideMonth.



Auch in anderen Ländern gehen Regierungschefs auf den Pride Month ein – etwa in Amerika, wo der Regenbogenmonat erfunden wurde. So veröffentlichte US-Präsident Joe Biden auf Instagram mehrere Bilder und erklärte dazu: "Der Pride steht für Mut. Er steht für Gerechtigkeit. Und er steht für Liebe. Während des Pride-Monats feiern wir Generationen von LGBTQ+-Menschen, die dafür gekämpft haben, um das zu verwirklichen, was in unserer Nation möglich ist. Wir engagieren uns weiterhin dafür, dass Gleichbehandlung für alle Wirklichkeit wird." (dk)