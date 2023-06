Berlin: Reizgas-Angriff auf queere Bar

Heute, 12:08h - 2 Min.

Erneut meldet die Berliner Polizei gegenüber der Öffentlichkeit einen Fall queer­feindlicher Gewalt, bei dem in der Nacht zum Sonntag zwei Männer Gäste laut Polizeibericht homophob beschimpften und zwei Personen durch den Einsatz von Reizgas verletzten.



Gegen 2.20 Uhr wollten der Meldung zufolge zwei unbekannte Männer eine Bar in der Eberswalder Straße betreten. Ein Mitarbeiter habe die Männer im Eingangsbereich darauf hingewiesen, dass es sich um eine Bar für queere Menschen handele, woraufhin sich ein lautstarker Streit entwickelt habe, in dessen Verlauf sich die Männer abfällig gegenüber den Gästen geäußert hätten.



Später hätten die Männer die Lokalität schlussendlich verlassen, seien aber kurze Zeit später wieder zurückgekehrt. Dann versprühten sie laut Polizei unvermittelt Reizgas im Innenraum und beleidigten die Gäste homophob. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung des U-Bahnhofs Eberswalder Straße.

Zwei Personen verletzt

Ein 25 Jahre alter Angestellter der Bar sowie ein 34-jähriger Gast wurden durch das Reizgas verletzt und mussten von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden, so die Polizei. Eine weitergehende Behandlung im Krankenhaus sei nicht erforderlich gewesen.



Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dieser Vorgang ist bei vermuteter Hasskriminalität in der Bundeshauptstadt üblich. Weitere Angaben zu den beteiligten Personen machte die Polizei, wie auch sonst in Erstmeldungen, nicht.



Sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt verfügen über eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI. Die Behörden machen mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in ihren Berichten publik und melden diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. (pm/cw)