Schwuler Großneffe von Papst Paul VI. hat sich verpartnert

Offizielles Porträtfoto von Papst Paul VI. (Bild: BastienM / wikipedia

Heute, 04:20h - 2 Min.

Homosexualität kommt natürlich auch in päpstlichen Familien vor: Wie die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtet, hat sich ein schwuler Großneffe von Papst Paul VI. verpartnert. Giulio Montini und sein Freund Matteo gaben sich am 2. Juni, dem Nationalfeiertag, in der norditalienischen Gemeinde Capriano del Colle das Ja-Wort.



Montinis Großvater Ludovico war der Bruder von Giovanni Battista Montini, der 1963 zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gewählt wurde. Papst Paul VI. starb 1978 im Alter von 80 Jahren. Von Papst Franziskus wurde er 2014 erst selig und vier Jahre später sogar heilig gesprochen. Paul VI. ist Autor der umstrittenen Enzyklika "Humanae vitae", die Katholik*­innen bis heute jegliche künstliche Empfängnisverhütung verbietet.

"Kleine" Feier mit 250 Gästen

Die Trauung des schwulen Paares nahm laut "Corriere della Sera" Bürgermeister Stefan Sala von der extrem rechten Partei Lega Nord in einer privaten Villa vor. Zu der "Zeremonie mit nur wenigen Gästen" seien – hier geht es wohl um italienische Maßstäbe – knapp 250 Personen erschienen. Fotos der Feier wurden nicht veröffentlicht. Giulio und Matteo, die beide in Brescia arbeiten, wenn auch in unterschiedlichen Bereichen, werden gemeinsam in dem bekannten Weinbauort Capriano del Colle leben.



Die Zeitung erinnerte daran, dass die Familie Montini dem lombardischen Landadel entstammt, der im 15. Jahrhundert den alten Feudal- und Militäradel ersetzte. "Mit der standesamtlichen Trauung, die die triumphalen Liebe zwischen Giulio Montini und Matteo ans Licht der Welt brachte, hat für die historische Familie aus Brescia eine neue Ära begonnen", heißt es im Bericht. "Und der rote Faden, der die Vergangenheit mit der Gegenwart und damit mit der Zukunft verbindet, ist immer derselbe: die 'Liebe'."

In Italien herrscht bis heute ein Ehe-Verbot für gleich­geschlechtliche Paare. Seit 2016 gibt es zumindest eingetragene Lebenspartnerschaften mit begrenzten Rechten (queer.de berichtete). (mize)