"Wir alle sind Lettland": Tausende bei Pride-Parade in Riga

Zahlreiche Einsatzkräfte sicherten die Demonstration (Bild: IMAGO / Russian Look)

Heute, 08:32h - 2 Min.

Begleitet von vereinzelten Gegenprotesten haben in der lettischen Hauptstadt Riga Tausende Menschen für LGBTI-Rechte demonstriert. Die überwiegend jungen Teilnehmer*­innen der Riga-Pride-Parade am Samstag schwenkten Regenbogen­flaggen und forderten auf Schildern Akzeptanz und gleiche Rechte in dem baltischen EU-Land. Der zweistündige Straßenumzug unter dem Motto "Wir alle sind Lettland" war der Höhepunkt des mehrtägigen Riga-Pride-Festivals. Homosexualität ist in dem Land im Nordosten Europas weiterhin oft ein Tabuthema und stößt auf Vorbehalte.



Nach Angaben der Veranstalter*­innen nahmen über 5.000 Menschen an dem durch zahlreiche Einsatzkräfte gesicherten bunten Marsch durch die Rigaer Innenstadt teil. Zwischenfälle gab es anders als bei früheren Veranstaltungen nicht. "Das war der spektakulärste Marsch, den Riga bisher erlebt hat", sagte Mitorganisator Kaspars Zalitis dem lettischen Rundfunk. "Die lettische Gesellschaft ist viel offener und integrativer geworden."

In Lettland gibt es nicht einmal eingetragenen Partnerschaften

Gleichgeschlechtliche Ehen sind in Lettland nicht erlaubt, auch eine gesetzliche Regelung für eingetragene Partnerschaften gibt es bislang nicht. In der diesjährigen Rainbow-Europe-Rangliste der Organisation ILGA Europe landete der Baltenstaat auf Platz 37 (queer.de berichtete). Die rechtliche Situation für LGBTI war demnach innerhalb der EU nur in Polen, Rumänien und Bulgarien schlechter.



Fortschritte und ein weiteres Umdenken in der Bevölkerung erhofft sich die queere Community Lettland durch die jüngst erfolgte Wahl von Edgars Rinkevics zum Staatspräsidenen (queer.de berichtete). Rinkevics hatte sich 2014 öffentlich als schwul geoutet – bei der Parade zeigte er sich wie viele andere lettische Spitzenpolitiker*innen aber nicht. (cw/dpa)