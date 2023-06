Stralsunder Theater: Lesbisches Paar nach Kuss rausgeschmissen

Unukorno / wikipedia) Eine Mitarbeiterin des Stralsunder Theaters schmiss ein lesbisches Paar raus (Bild:

Viel Kritik an einem unglaublichen Vorfall in dem im öffentlichen Besitz befindlichen Theater Vorpommern in Stralsund: Am Donnerstag ist bei einem Philharmonischen Konzert ein lesbisches Paar von einer Mitarbeiterin des Theaters verwiesen worden, weil es sich geküsst haben soll. Andere Zuschauer*­innen hatten sich zuvor offenbar durch den gleich­geschlechtlichen Kuss gestört gefühlt.

"Wir werden den Vorfall aufarbeiten"

Nachdem sich das Paar in sozialen Netzwerken über den Rausschmiss empört hatte, bat die Theaterleitung auf Instagram die Frauen um Entschuldigung. "Unser Haus vertritt eine tolerante und weltoffene Haltung und verpflichtet sich der Diversität", hieß es außerdem in einer kurzen Erklärung. "Wir werden den Vorfall aufarbeiten, die nötigen Konsequenzen daraus ziehen und sicherstellen, dass sich so etwas nicht wiederholt."



An dem Vorfall gab es viel Kritik. So kommentierten Nutzer*innen den Instagram-Beitrag etwa mit den Worten: "Falls die betreffende Person noch im Theater arbeitet, ist dieses Statement (…) wertlos" oder "Ihr habt scheinbar die gleiche PR-Abteilung wie Rammstein." Der frühere Bundestagsabgeordneten Niema Movassat erklärte auf Twitter: "Wir leben wahrlich in dunklen, intoleranten und gefährlichen Zeiten." Ferner schrieb der Linkenpolitiker in einem zweiten Tweet: "Solange in diesem Land nicht Taliban oder ein prüdes Regime regiert, darf man sich küssen, wo man will."



Gegenüber der Ostsee-Zeitung (Bezahlartikel) erklärte das Theater: "Wir wissen noch nicht, was genau passiert ist, wir müssen und wollen erst mit beiden Seiten sprechen, bevor weitere Schritte folgen", so Pressesprecher Benjamin Glanz. "Dazu haben wir auch den beiden Betroffenen ein Gesprächsangebot unterbreitet. Auf jeden Fall tut uns das Ganze sehr leid, wir bedauern den Vorfall sehr."

Peter van Slooten, der kaufmännische Geschäftsführer des Theaters, forderte, den Fall schnellstens aufzuarbeiten. "Auf jeden Fall werden wir dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder passiert", so van Slooten. (dk)