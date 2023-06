Köln: anyway sucht Sozialarbeiter:in / (Sozial-) Pädagog:in

Heute, 05:09h - 2 Min.

Die Jugendeinrichtung anyway ist spezialisiert auf lesbische, schwule, bi­sexuelle, trans*, inter* und queere (LSBTIQ*) Jugendliche und junge Erwachsene. Sie wurde im Dezember 1998 als erste Einrichtung ihrer Art in Europa eröffnet und wird jährlich von rund 1.400 Jugendlichen besucht. Kernstück unserer Arbeit ist das offene Jugendcafé. Der Verein ist von der Stadt Köln als Träger der Jugendhilfe nach §75 SGBVIII anerkannt.



Zur Unterstützung und Förderung von lesbischen, bi­sexuellen und queeren Mädchen und jungen Frauen im Rahmen der genderspezifischen offenen Jugendarbeit UND jungen lesbischen, schwulen, bi­sexuellen, trans*, inter* und queeren Personen mit Flucht- und Rassismus-Erfahrungen suchen wir ab sofort



Sozialarbeiter:in / (Sozial-) Pädagog:in

oder vergleichbar in Teilzeit mit 15-25 Stunden.



Sie bringen mit:

● abgeschlossenes pädagogisches oder sozialwissenschaftliches Hochschulstudium

● Interesse an und möglichst Erfahrungen in der Jugendarbeit / Jugendhilfe

● persönliche Affinität zur professionellen Arbeit mit der Zielgruppe

● Lebensweltkenntnisse von LSBTIQ* Jugendlichen

● Bereitschaft zur Arbeit am Abend und teilweise an Wochenenden

● konzeptionelles Denken und vernetzendes Handeln

● selbstständiges und strukturiertes Arbeiten, Teamfähigkeit

● geübter Umgang mit Social Media für die Presse- & Öffentlichkeitsarbeit des anyway

● Interesse an der Arbeit im Gastronomie-Bereich



Wir haben für Sie:

● einen facettenreichen Arbeitsbereich mit großen Gestaltungsfreiräumen

● ein engagiertes Team

● kontinuierliche Fort- und Weiterbildung



Die Stelle ist zunächst befristet, eine Weiterbeschäftigung ist im Falle der Fortsetzung der Finanzierung durch die Zuwendungsgebenden vorgesehen. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst.



Wir begrüßen die Bewerbungen von Menschen unabhängig von Behinderung, kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Geschlecht oder sexueller Orientierung.



Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) sind in Form einer einzelnen PDF-Datei per E-Mail zu richten an . Für inhaltliche Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Geschäftsführer Jürgen Piger.



Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung Ihrer Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns darstellt. Näheres zur Rechtsgrundlage und Datenverwendung finden Sie im Hinweisblatt zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).