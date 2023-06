Gerede e.V. sucht Mitarbeiter*­innen für verschiedene Projekte

Heute, 11:08h - 1 Min.

Wir – der Gerede e.V. – arbeiten seit über 30 Jahren in Dresden und Ostsachsen spezialisiert zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Wir bieten eine Vielzahl an Angeboten in den Bereichen der Beratung, Bildung, Begegnung und Kultur. Darüber hinaus verstehen wir uns als Interessenvertretung, um gesellschaftliche und politische Sichtbarkeiten herzustellen, um auf Missstände hinzuweisen und um mehr Partizipation sowie gerechtere Zustände zu erzeugen.



Wir suchen zum 1. Juli beziehungsweise 17. Juli 2023 vorbehaltlich der Förderungen und Zusage der Fördermittelgeber*­innen



● 2 Mitarbeiter*­innen mit 25 h/Woche für das Projekt "Asylverfahrensberatung",



● 1 Mitarbeiter*in mit 28 h/Woche für die Projekte "Que(e)r durch Sachsen" und "Projektkoordination"



● 1 Mitarbeiter*in mit 30 h/Woche für das Projekt "Queere Bildung in Ostsachsen".



Alle Infos zu den Stellen gibt's auf unserer Homepage.



Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbung ohne Foto, aber Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevanten Anlagen ausschließlich in einer PDF per E-Mail bis spätestens 16. beziehungsweise 18. Juni 2023 an . Bewerbungen mit chosen names sind selbstverständlich möglich. Die Zeiträume, in denen die Bewerbungsgespräche stattfinden, stehen in den Stellenausschreibungen auf unserer Homepage.



Wir freuen uns!