Kritik am "heiligen Kreuzzug" von Dorothee Bär

Heute, 11:23h 3 Min.

In einem am Montag veröffentlichten Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hatte Unionsvizefraktionschefin Dorothee Bär (CSU) mit einer Warnung vor "Partikularinteressen der queeren Ränder neuer Lebensentwürfe" gegen das Selbstbestimmungsgesetz Stimmung gemacht (queer.de berichtete). Dabei behauptete die 45-Jährige unter anderem, dass es "in" sei, trans zu sein. Der Beitrag führte seitdem zu viel Kritik aus anderen Parteien und von LGBTI-Aktivist*innen.



"Wieder einmal äußert sich Dorothee Bär queerfeindlich und versucht vor der bayerischen Landtagswahl, Wähler*innenstimmen vom rechten Rand zu fischen", erklärte etwa Markus Aicher, der Landesvorsitzende von SPDqueer Bayern. "Das ist für eine angebliche Partei der Mitte, wie sich die CSU selbst sieht, inakzeptabel. Es ist nicht 'in', trans* zu sein. Trans*Personen gab es schon immer, sie outen sich jedoch öfter, weil wir als queere Community es geschafft haben, trans*Personen hierfür Mut zu machen." Die queere Community gehöre in die Mitte der Gesellschaft. "Wenn wir überhaupt am Rand der Gesellschaft stehen, dann nur, weil Personen wie Dorothee Bär mit ihrem verbissenen Kampf gegen den gesellschaftlichen Fortschritt und queere Akzeptanz und uns dort hin drängen."



SPDqueer-Bundeschef Oliver Strotzer schloss sich der Kritik an: "Es ist schon eine besondere Glanzleistung von Frau Bär und ihren Parteifreunden von der CSU, auf der einen Seite an die unbefleckte Empfängnis von Maria zu glauben und auf der anderen Seite die wissenschaftlich belegte Existenz von Transgeschlechtlichkeit zu negieren."



Es ist schon eine besondere Glanzleistung von Frau @DoroBaer und ihren Parteifreunden von der #CSU, auf der einen Seite an die unbefleckte Empfängnis von Maria zu glauben und auf der anderen Seite die wissenschaftlich belegte Existenz von Transgeschlechtlichkeit zu negieren. https://t.co/vIhupAe8Tn Oliver Strotzer (@OliverStrotzer) June 6, 2023 Twitter / OliverStrotzer

|

Die Grünenpolitikerin Nyke Slawik, eine trans Bundestagsabgeordnete aus Leverkusen, kritisierte den "heiligen Kreuzzug von Dorothee Bär". "Früher war sie gegen die Ehe für alle, letztes Jahr war sie gegen die Abschaffung von Paragraf 219a und jetzt ist sie gegen das Selbstbestimmungsgesetz."



Der heilige Kreuzzug von Dorothee Bär geht weiter: Früher war sie gegen die #EheFürAlle, letztes Jahr war sie gegen die Abschaffung von #219a und jetzt ist sie gegen das #Selbstbestimmungsgesetz.



Sie warnt vor einem zu queeren Deutschland, ich warne vor Frau Bär! https://t.co/x4O3tMoheH Nyke Slawik (@nyke_slawik) June 5, 2023 Twitter / nyke_slawik

Der frühere grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck, der "Vater der modernen deutschen Homo-Bürgerrechtsbewegung" (Equality Forum), machte sich über die Wortwahl Bärs lustig: "Was sind denn 'queere Ränder'? LGBTI, die mit dem Flugtaxi zur Arbeit kommen?"



Marvin Schuth, der Sprecher der NRW-Landesarbeitsgemeinschaft Queer der Grünen, befürchtet, dass CDU und CSU amerikanische Verhältnisse in Deutschland schaffen wollen: "Seien wir ehrlich: Die ganze Niedertracht des US-Kulturkampfes à la DeSantis beeindruckt die Union. Deswegen wird er jetzt importiert. Aber nicht mit uns. Wir kämpfen weiter für eine Gesellschaft, in der alle Lebensrealitäten gleichwertig sind." Hintergrund ist, dass Dorothee Bär letzten Monat mit Parteifreunden den extrem queerfeindlichen Florida-Gouverneur Ron DeSantis besuchte (queer.de berichtete).



Seien wir ehrlich: Die ganze Niedertracht des US-Kulturkampfes à la De Santis beeindruckt die Union. Deswegen wird er jetzt importiert.

Aber nicht mit uns. Wir kämpfen weiter für eine Gesellschaft, in der alle Lebensrealitäten gleichwertig sind. https://t.co/81zNUSgAbf Marvin Schuth (@marvinschuth) June 5, 2023 Twitter / marvinschuth

|

Auch viele Twitter-Nutzer*innen zeigten sich irritiert über die Äußerungen Bärs. "Was haben die vor?", fragte ein Nutzer besorgt. Es gab auch kämpferische Reaktionen: "Queere Menschen sind überall, in der Mitte der Gesellschaft. Wir lassen nicht zu, dass uns queerfeindliche Personen wie Dorothee Bär an den Rand der Gesellschaft drängen." Zudem wurde betont, dass mit solchen Äußerungen die Ausladung der CSU vom CSD München im Nachhinein nochmals gerechtfertigt werde: "Gab's da nicht CSUler, die sich aufregten, von CSDs ausgeladen worden zu sein? Dankt Dorothee Bär für die nochmalige Bekräftigung dieser Entscheidung." Ein Tweet von queer.de zum Thema erzielte über 200 Reaktionen.

Sogar das Anti-Kohle-Bündnis "Ende Gelände" kommentierte die Ausfälle der CSU-Politikerin: "Wir stehen fest an der Seite unserer queeren Genoss*innen. Die aktuelle Welle der Gewalt gegen sie wird auch von den Bärs dieses Landes befeuert. We're here, We're queer, The end of coal is near!" (dk)