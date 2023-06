Pharmaunternehmen sucht Specialist (w/m/d) Patient Engagement & Partnerships

Heute, 13:00h - 2 Min.

Haben Sie Interesse an einem Perspektivenwechsel?



Für unseren Kunden, ein führendes Pharmaunternehmen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen



Specialist (w/m/d) Patient Engagement & Partnerships

Home based in der Region NRW, Rheinland-Pfalz, Hessen oder Saarland



Primäre Aufgabe dieser Position ist der Aufbau und die Pflege relevanter Community-Kontakte sowie die Initiierung und Etablierung regionaler Projekte und nachhaltiger Partnerschaften für das Therapiegebiet HIV.



Die Person ist Teil des Public Affairs Teams und berichtet an den Team Lead Patient Engagement & Partnerships. Der Fokus dieser Position liegt in der Kontaktaufnahme und -pflege mit Einrichtungen und überregionaler Reisetätigkeit im Einsatzgebiet West. Die Region West umfasst in etwa NRW bis Dortmund, Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland.



Was Sie erwartet



● Kontaktaufnahme und -pflege mit Organisationen der Aidshilfearbeit, des öffentlichen Gesundheitsdiensts und der HIV-Selbsthilfe

● Analyse des lokalen Engagements und Potenzials für Aktivitäten mit den Akteuren der bestehenden HIV-Versorgungsstrukturen

● Entwicklung und Umsetzung eines spezifischen Aktionsplans für regionale Initiativen, die die Bedürfnisse von Menschen mit HIV und vulnerablen Gruppen adressieren

● Aufbau starker, nachhaltiger und tragfähiger Partnerschaften zu lokalen Netzwerken, um Ideen für effiziente und zielgerichtete Initiativen zu etablieren

● Entwicklung neuer und innovativer Herangehensweisen und Taktiken, um die Vision des Unternehmens zu verwirklichen, die HIV-Epidemie für alle und überall zu beenden.



Was Sie mitbringen



● Professionelle Erfahrung mit entsprechenden niederschwelligen Beratungsangeboten oder Einrichtungen der HIV-Versorgung

● Die Akzeptanz von diversen Lebensentwürfen und -realitäten ist unabdingbar, eine Peer-Perspektive wird begrüßt

● Erfahrung im Projektmanagement sowie in der Veranstaltungsplanung und -durchführung

● Fähigkeit starke Partnerschaften mit unterschiedlichen Gruppen von Meinungsbildner*innen und Stakeholdern aufzubauen und mit diesen zu kooperieren

● Analytische, methodische sowie kreative Denkweisen sind genauso notwendig wie exzellente Kommunikationsfähigkeit und Lösungsorientiertheit

● Erfahrungen aus dem Bereich HIV sind von Vorteil

● Fließende Deutschkenntnisse sind Voraussetzung, gute Englischkenntnisse von Vorteil

● Überregionale Reisebereitschaft



Was dürfen Sie erwarten



Sie haben die Möglichkeit in einem der weltweit führenden Pharmaunternehmen zu arbeiten und in ein gut etabliertes Team eingebettet zu sein. Sie erhalten 30 Urlaubstage, Vertrauensarbeitszeit, Homeoffice-Möglichkeit sowie eine effektive Einarbeitung in Ihre neue Rolle.



Ein kollegiales und dynamisches Team sowie flache Hierarchien bieten ein vertrauensvolles und energiegeladenes Miteinander. Ein attraktives Gehaltspaket runden das Angebot an Sie ab.



Der nächste Schritt



Unser Kunde wünscht sich eine bodenständige Persönlichkeit – offen, geradeheraus und mit Herz bei der Sache. Erkennen Sie sich wieder? Dann laden Sie Ihre Unterlagen über den Bewerbungslink hoch.



Für Fragen vorab steht Ihnen Frau Anne Selbenbacher unter 089 125 03 98 33 gerne zur Verfügung.