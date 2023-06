CSD-Wochen bei CinemaxX

Heute, 14:47h - 1 Min.

CinemaxX arbeitet mit dem Filmverleih Salzgeber zusammen, um den Pride Month zu feiern: Vom 7. bis 28. Juni gibt es jeden Mittwoch einen queeren Film im CinemaxX-Programm. Die Filme sind in gut zwei Dutzend Standorten zwischen Kiel und München zu sehen.

Den Auftakt macht am 7. Juni mit "Girls Girls Girls" ein Film von Alli Haapasalo (Finnland 2022, FSK 12). Eine Woche später folgt "Eine total normale Familie" von Malou Reymann (Dänemark 2020, FSK 6). Der dritte Film am 21. Juni ist "Eismayer" von David Wagner (Österreich 2022, FSK 12) und den Abschluss gibt es mit einer Preview von "Besties" (Frankreich 2021, FSK 12) am 28. Juni.

"Wir bekennen uns klar zu Diversität und Vielfalt"



"Die Filmwirtschaft ist bunt und wir als Kinobetreiber bekennen uns klar zu Diversität und Vielfalt – sowohl innerhalb der Film- und Kino-Branche, als auch darüber hinaus", erklärte CinemaxX-Geschäftsführer Frank Thomsen. "Wir freuen uns, mit Salzgeber einen Partner zu haben, mit dessen Angebot wir auf unseren Leinwänden ein Bewusstsein für Toleranz und Gleichberechtigung schaffen können." (cw)