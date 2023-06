Dieter Thomas Kuhn ist Stargast beim CSD Köln

Heute, 16:41h - 2 Min.

Der ColognePride e.V. hat am Mittwoch die Pläne für den diesjährigen CSD in Köln vorgestellt. Auf den Bühnen am Heumarkt werden unter anderem Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn, Popmusiker Tim Bendzko und US-Megastar Todrick Hall auftreten. Zudem gibt es auf dem Alter Markt unter anderem eine Reihe von Talkrunden, etwa zur queerfeministischen Außenpolitik.

Das Straßenfest findet vom 7. bis zum 9. Juli statt, die CSD-Demonstration am 9. Juli. Zum Straßenfest wurde die Veranstaltungsfläche um über 2.000 Quadratmeter erweitert – neu ist eine Chill-Out-Zone und ein Podcast-Podium im Bereich Pipinstraße und Elogiusplatz. Insgesamt steht damit den Besuchenden eine Fläche von 12.900 Quadratmeter zur Verfügung.



"Das dreitägige CSD-Straßenfest rund um den Heumarkt, Gürzenich, Alter Markt, Pipinstraße und Elogiusplatz vereint eine bunte Party mit ausgefallenen Bühnen Acts, engagierten Reden und emotionalen Momenten. Das echte Open-Air-Feeling mit deutschen und internationalen Künstler:innen, gepaart mit Regional- und Bundespolitik auf vier Bühnen", so die Veranstalter*innen.



Die Demonstration am Sonntag wird erneut von der Deutzer Brücke aus durch die Innenstadt zur Komödienstraße in Dom-Nähe führen. Dafür suchen die Veranstalter*innen noch ehrenamtliche Ordner*innen. Interessierte können sich unter oder melden.

Ehrenpreis geht an Carolina Brauckmann

Den CSD-Ehrenpreis wird dieses Jahr Liedermacherin und Historikerin Carolina Brauckmann erhalten. "Mit ihren satirisch-politischen Songs begeisterte sie rund drei Jahrzehnte die bundesweite Lesbencommunity. Als engagierte Feministin schrieb sie Stadtgeschichte", so die Begründung des CSD-Vereins. Außerdem wird beim CSD-Empfang des Queeren Netzwerks und der Aids-Hilfe NRW die traditionelle Kompassnadel vergeben – dieses Jahr an den Kölner Verein Sofra – Queer Migrants (queer.de berichtete).



Bereits letzten Monat meldete der CSD-Verein eine neue Rekordzahl bei den Demo-Teilnehmenden (queer.de berichtete). Über 200 Wagen und Gruppen werden 2023 dabei sein.



Der Kölner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der LGBTI-Community in Europa. Das Pride-Motto lautet wie schon in den letzten Jahren "FÜR MENSCHENRECHTE – Viele. Gemeinsam. Stark!".



Unklar ist weiterhin, was im kommenden Jahr aus dem CSD wird: Dann kollidiert die Veranstaltung mit der Fußball-Europameisterschaft der Männer, die erstmals seit 1988 wieder ausschließlich in Deutschland stattfindet (queer.de berichtete). (cw)