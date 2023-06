Heute, 10:52h - 1 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin sucht zum 01.07.2023 eine



Teamleitung in der Abteilung Eingliederungshilfe



(Abt. II) im Umfang von 30-35 Std./W. Zum Aufgabenbereich der Teamleitungen zählt die Koordination der verschiedenen Angebote (ambulante Hilfen, TWG'en, BTS) und die Anleitung der Mitarbeitenden.



Aufgaben u. a.:

● Fachliche und koordinatorische Entwicklung der ambulanten Hilfen in der Abteilung in Abstimmung mit der Abteilungsleitung

● Umsetzung und Begleitung der Betreuungs-Angebote

● Leitung der Teamsitzungen

● Anleitung und Begleitung bei Fragen zu Betreuungsarbeit, Interventionen, Vorgehen

● Annahme und Bearbeitung von Klient*­innen-Beschwerden

● Sicherstellung des pünktlichen Antrags- und Berichtswesens sowie der Führung der Klient*­innen-Doku.

● Klärung und Vermittlung bei Konflikten in der Betreuungsarbeit, beispielsweise mit Kostenträgern usw.

● Zuteilung von Klient*­innen zu Betreuungsteams im Rahmen des Clearing-Verfahrens

● Wöchentliche Teilnahme an der Clearing-Sitzung sowie zwei A-T-II-Treffen

● Bewerbungsverfahren in Zusammenarbeit mit der Abteilungs- und Geschäftsleitung

● Ermittlung des Fortbildungsbedarfs im Bereich sowie bei einzelnen Mitarbeitenden

● Weiterentwicklung QM



Anforderungen:

● Zuverlässige*r Ansprechpartner*in für Kolleg*­innen der Teams

● Enge Kooperation mit den Kolleg*­innen des A-T-II

● Koordinations- und Anleitungskompetenz für die Teams

● Kritikfähigkeit

● Dialogbereitschaft, Gesprächsführungskompetenz

● Bereitschaft, sich in neue Themen und Aufgabenfelder einzuarbeiten



Bewerbungen mit einem Motivationsschreiben und Lebenslauf an .



Bewerbungsschluss: 20.06.2023. Die Bewerbungsgespräche werden in der Kw 26 stattfinden.



Weitere Informationen erhältlich bei Jörg Duden unter 030 – 44 66 88 22 oder 0178 – 165 20 21.