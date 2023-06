Herr Glööckler sucht bei RTLzwei das Glück

Heute, 16:07h - 2 Min.

Harald Glööckler kehrt mit der Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" zurück ins TV. RTLzwei wird im Sommer die zunächst sechsteilige Serie in seiner Primetime ausstrahlen. Dabei zeigt sich der 58-Jährige laut einer Mitteilung des Senders vom Mittwoch "so nahbar wie noch nie zuvor".



Der Star-Designer wird in der Serie unter anderem von seinem geliebten Hund Billy King erzählen und über die Trennung von seinem langjährigen Partner Dieter Schroth (74) sprechen. Das Paar war seit 35 Jahren zusammen und ging 2015 eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein (queer.de berichtete). Nach der Teilnahme Glööcklers bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" vor anderthalb Jahren kam es dann zu Trennungsgerüchten. Schließlich bestätigte Glööcklers Anwalt im Februar, dass der Modeschöpfer die Lebenspartnerschaft aufheben möchte (queer.de berichtete). "Ich starte nicht ein bisschen neu", erklärte Glööckler großspurig über sein neues TV-Projekt. "Ich starte nie nur ein bisschen! Wenn ich loslege, dann lege ich los!"

"Echte Menschen und ihre Gefühle, das passt gut zu RTLzwei"

Geradezu überschwänglich zeigte sich Malte Kruber, der Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei: "Wir heißen Harald Glööckler in der RTLzwei-Familie herzlich willkommen und freuen uns sehr, den Modezar von einer ganz neuen Seite kennenlernen zu dürfen. In 'Herr Glööckler sucht das Glück' gibt uns das Multitalent sehr persönliche Einblicke in sein Leben, das an einem Scheideweg steht", so Kruber. "Echte Menschen und ihre Gefühle, das passt gut zu RTLzwei, und wir sind überzeugt, dass das auch bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern hervorragend ankommt."



RTLzwei hatte sich im März noch mit einer geplanten Dokusoap über Schlagersänger und Verschwörungstheoretiker Michael Wendler blamiert. Die RTL-Gruppe, die 36 Prozent an RTLzwei hält, distanzierte sich damals von dem Projekt und kündigte an, das Format nicht im Streamingdienst RTL+ zeigen zu wollen. Daraufhin zog RTLzwei die Reißleine. Wendler war zuvor 2020 aus der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" herausgeschnitten worden, weil er Deutschland wegen der Corona-Politik als KZ bezeichnet hatte. Mit Glööckler hat RTLzwei nun einen prominenten Ersatz ohne politische Kontroversen gefunden.



Nach seiner Dschungelteilnahme hatten RTL und Vox mehrere Formate mit Glööckler erprobt, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Im Herbst schaffte es eine Dokusoap mit dem Titel "Pompöös! Die fabelhafte Welt des Harald Glööckler" nicht in die RTL-Primetime, sondern wurde "mit sehr überschaubaren Quoten" (DWDL) am Samstagnachmittag gezeigt (queer.de berichtete). (cw)