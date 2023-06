Homofeindlicher Angriff: 22-Jähriger in Halle mit Reizgas besprüht

Heute, 03:45h - 1 Min.

Das Polizeirevier Halle meldete am Mittwoch eine homofeindliche Gewalttat. Demnach wurde bereits am Montag gegen 13 Uhr ein 22-jähriger Hallenser im Bereich Am Treff in Halle-Neustadt von vier noch unbekannten männlichen Personen homofeindlich beleidigt und mit Worten bedroht. Schließlich sprühte ihm einer der Angreifer Reizgas ins Gesicht.



Der 22-Jährige erlitt eine Augenreizung und rief den Rettungsdienst hinzu. Er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Später erstattete er Anzeige bei der Polizei.



Zwei der Täter werden im Polizeibericht im Alter zwischen 12 und 14 bzw. 14 und 16 Jahren, einer Größe von 160 cm bis 170 cm und mit einem "orientalischen Phänotyp" beschrieben. Die anderen zwei beteiligten Personen sollen in einem Alter von 18 bis 20 Jahren gewesen sein.



Zeug*­innen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Halle (Saale) unter der Telefonnummer (0345) 224-2000 zu melden. (cw/pm)