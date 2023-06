Angriff auf schwules Touristenpaar in Hooksiel

Heute, 05:12h - 3 Min.

Im niedersächsischen Hooksiel kam es am vergangenen Wochenende zu einem Angriff auf ein schwules Touristenpaar. Nach einem Bericht des "Jeverschen Wochenblatts" (Bezahlartikel) waren die beiden 44 und 48 Jahre alten Ehemänner am Samstag gegen 22 Uhr in der Viethstraße in Richtung Deich unterwegs, als sie von zwei Männern attackiert wurden. Nach Beschimpfungen hätten die beiden Unbekannten auf einen der Touristen eingeprügelt und ihn getreten, als er am Boden lag. "Sie haben erst aufgehört, als sie das Blut an seiner Nase gesehen haben", erklärte sein Mann gegenüber der Regionalzeitung. Bei dem Angriff seien Beleidigungen wie "Schwuchtel" und "scheiß Touristen" gefallen. Das Opfer musste mit einer Schulter- und Gesichtsverletzung im Krankenhaus behandelt werden.



Auslöser des brutalen Angriffs könnte eine Lappalie sein. So war es am Samstagmorgen am Hooksmeer zu einem Streit gekommen. Nach eigenen Angaben waren die beiden Männer mit ihrem Hund spazieren, als sie auf zwei Frauen mit einem Labrador trafen, die sich beschwerten, dass der Terrier nicht angeleint sei. Kurz vor dem Angriff am späten Abend sei ihnen eine der beiden Frauen auf der Straße erneut begegnet. "Ah ja, wir kennen uns doch", habe die Radfahrerin gemeint. Minuten später sei einer der Angreifer mit einem E-Roller hinzugekommen.



Das schwule Paar geht davon aus, dass ihm bewusst aufgelauert wurde. Während der Auseinandersetzung hätten die Angreifer erklärt, dass sie jetzt genau wüssten, was die beiden Männer den ganzen Tag über machen würden.

Die Polizei verschwieg den queerfeindlichen Angriff

Nach der Attacke seien die Täter unerkannt geflüchtet. Während sich der eine mit seinem Roller entfernt habe, sei der zweite Angreifer in ein wartendes Auto gestiegen. "In diesem saßen noch zwei andere Männer, die uns vermutlich einschüchtern sollten", erklärte der unverletzte Ehepartner dem "Jeverschen Wochenblatt". Das Kennzeichen habe er sich gemerkt und der Polizei mitgeteilt. Anzeige sei erstattet worden.



Die Pressestelle der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bestätigte gegenüber der Regionalzeitung den Vorfall, hielt es aber nicht für nötig, die Öffentlichkeit selbst über die queerfeindliche Attacke zu informieren. Pressemitteilungen gab es hingegen u.a. zu einem nicht-versicherten E-Scooter, zu einer beschädigten Verglasung eines Schulpavillons, einem Brand in einem Treppenhaus oder einem Randalierer an einem Kiosk. Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauerten den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge an.

Das schwule Paar will weiter nach Hooksiel reisen

Das schwule Ehepaar, das in Hooksiel einen festen Hafenplatz für ihr Boot gemietet hat, überlegte nach dem Angriff kurz, sich einen anderen Urlaubsort zu suchen, entschied sich jedoch dagegen. "Das ist genau das, was diese Menschen wollen", sagte einer der Männer dem "Jeverschen Wochenblatt". "Doch wir wollen uns unser Leben nicht von solchen Leuten kaputt machen lassen."



Der Küstenbadeort Hooksiel ist ein Ortsteil der Gemeinde Wangerland im Landkreis Friesland auf der ostfriesischen Halbinsel. Der Ortsname basiert auf der Bezeichnung "Hook" für Nase oder Vorsprung und dem Begriff "Siel" als Kennzeichnung eines Ortes mit einer Deichschleuse. (cw)