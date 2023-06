"Die Reflexion von Binärität hat einen anderen Stellenwert innerhalb der Gesellschaft bekommen"

Heinz-Jürgen Voß leitet den Studiengang Sexologie an der Hochschule Merseburg (Bild: Hochschule Merseburg)

Wer bin ich? Und wer sind die anderen? Über Fragen der geschlechtlichen Identifikation wird heute anders gesprochen als noch vor wenigen Jahren. "Junge Leute nehmen sich heute anders wahr", sagte Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voß von der Hochschule Merseburg, an der er den Studiengang Sexologie leitet. Jugendliche vertrauten heute häufiger auf andere, nähmen Denkschubladen nicht mehr so eng und streng wahr. "Sie lassen sich nicht so klar festlegen", sagte der Professor.



Die Debatte um gesellschaftliche Identifikation finde laut Voß in Deutschland jedoch erst seit 2010 statt. "Die Reflexion von Binärität – also die Aufteilung der Geschlechter in weiblich und männlich – hat einen anderen Stellenwert innerhalb der Gesellschaft bekommen." Innerhalb der Debatte sei wichtig, auch trans Perspektiven abzubilden.

Thematisierung körperlicher Voraussetzungen

Eine Möglichkeit zur Abbildung jener Perspektiven sei die Thematisierung körperlicher Voraussetzungen, sagte Voß. Dabei geht es beispielsweise um das Aussehen von Geschlechtsteilen, die nicht immer eindeutig männlich oder eindeutig weiblich zuordenbar sind. "In den letzten Jahren hat man zum Beispiel angefangen, über Materialien nachzudenken, die die Reflexion unterstützen", sagte Voß. Damit sei man in Deutschland jedoch eher hintendran. "In anderen Regionen hat ein Andersdenken schon früher begonnen."



Genauso wie das gesellschaftliche Denken über Sexualität entwickele sich auch die Wissenschaft weiter, sagte Voß. "Wir fragen zum Beispiel heute in Studien ganz anders – zum Beispiel in Bezug auf Erfahrungen sexualisierter Gewalt oder verschiedene Formen der Elternschaft." Der Studiengang Sexologie in Merseburg sei körperorientiert – als einziger im gesamten deutschsprachigen Raum. Das heißt, er bilde Studierende besonders dazu aus, später in der Sexualberatung zu arbeiten. (cw/dpa)