Auch trans Personen dürfen schlechte Menschen sein

Von

Heute, 11:32h - 5 Min.

Was haben die unangenehme Tante bei der Familienfeier, der ältere Herr im Regionalbus und die Chemielehrerin aus der achten Klasse gemeinsam? Den aufdringlichen Satz: "Was schaust du denn so grimmig, lächele doch mal!"



Unzufriedenheit, Unglücklichsein und Depression sind in der Gesellschaft nicht gern gesehen. Bitte in der Öffentlichkeit eine feine Maske aussetzen und lächeln. Die Umgebung bitte nicht mit negativen Gefühlen belästigen. In seiner Zynismusbombe von Debütroman mit dem hochgradig ironischen Titel "Paradiesische Zustände" (Amazon-Affiliate-Link ) schreibt Henri Maximilian Jakobs mit der größten Wut gegen diesen Sei-glücklich-Imperativ an und lässt die Hauptfigur den Lesenden entgegenschreien: Ich bin aber nicht glücklich!

Selbstunzufriedenheit bis zum Welthass



Der Roman "Paradiesische Zustände" ist am 7. Juni 2023 bei Kiepenheuer & Witsch erschienen

Henri Maximilian Jakobs ist ein wahres Allroundtalent und als Musiker, Schauspieler, Synchronsprecher und jetzt auch noch als Autor tätig. 2019 gewann er den deutschen Hörbuchpreis für den Podcast "Transformer", in dem er zusammen mit der Journalistin Christina Wolf über seine Transition spricht. Vor kurzem erschien das sich auf den Podcast berufene Sachbuch "All die brennenden Fragen", das unser Autor Beau Maibaum als "eine unterhaltsame, angenehm herausfordernde Leseerfahrung" wertet. Nun folgt mit "Paradiesische Zustände" Jakobs' Romandebüt.



Johann, so der Name der Hauptfigur im Buch, ist ein trans Mann, der die eigene Geschichte des Zu-sich-selbst-Findens auf den 350 Seiten des Romans ausführlich ausbreitet. Von der ahnungslosen Unzufriedenheit, dem Gefühl, die Hauptrolle im eigenen Leben nicht spielen zu können, wie es von außen erwartet wird, bis hin zur erfolgreichen Transition. Die Handlung ist dabei nicht so entscheidend. Ein bisschen Schauspielschulen-Persiflage hier, ein bisschen Start-up-Satire da, zwischendrin Liebeskummerkram – nichts davon besonders revolutionär oder einzigartig. Was den Roman hingegen zu einer bemerkenswerten Lektüre macht, ist seine Widerspenstigkeit. Erzähler Johann hasst alles und jede*n, die Welt und sich selbst so sehr, dass es nur schwer zu ertragen ist, ihm zuzuhören.



Ein Misanthrop, wie er im Buche steht



Autor Jakobs stellt in "Paradiesische Zustände" einen so unsympathisch schlechten Menschen ins Zentrum der Handlung und lässt diesen auch noch erzählen, dass es wehtut. Die federnde Leichtigkeit und der "überbordende Humor", mit dem der Roman laut Klappentext erzählt ist, ist mindestens mit Vorsicht zu genießen, wenn nicht gar eine glatte Werbelüge. Denn Johann ist ein Misanthrop, wie er im Buche steht. Er ist nämlich nicht einfach nur schlecht drauf, seine instinktive Reaktion auf praktisch alles, was um ihn herum passiert, ist Verachtung. Sein Humor ist giftiger Spott, der im Halse stecken bleibt.



Und dessen ist Johann sich selbst bewusst. Mehrfach reflektiert er, dass er auch anders handeln, dass er auch Vergebung oder Nachsicht walten lassen könnte – und entscheidet sich dann bewusst dagegen. Johann verbarrikadiert sich hinter spitzen Witzeleien und Hass, um jedem Fitzel von Menschlichkeit und Nahbarkeit aus dem Weg zu gehen. Und ihn damit eben auch den Lesenden zu verweigern. Sprachlich ist das ganz wunderbar in nicht endenden Kaskaden bildhafter Vergleiche umgesetzt: Keine Beobachtung, nichts, was um ihn herum passiert, kann Johann einfach beschreiben. Alles muss durch ein sprachliches Bild erweitert oder verzerrt werden. Ein naiver, vermeintlich direkter Zugang zu Welt ist nicht möglich, die Wirklichkeit ist durch die Erzählung entstellt. Und die Lesenden werden damit ununterbrochen geohrfeigt. Autor Jakobs zwingt dadurch rücksichtslos eine Übung in humanistischer Nachsicht auf. Auch wenn Johann die Welt und die Menschen hasst, steht ihm trotzdem ein Grundrecht zu, derjenige zu sein, der er ist.

Eine Übung in humanistischer Einfühlsamkeit

Durch die Wahl einer erzählenden Figur wie Johann macht Autor Jakobs etwas für die Lesenden erfahrbar, das nur schwer zu vermitteln ist. Wie es ebenfalls in der Verlagsbeschreibung heißt: "Was, wenn der eigene Körper ein Zuhause ist, in dem man eigentlich keine Sekunde zu viel verbringen möchte?" Der Roman ist die brachiale Antwort auf diese Frage. Es fühlt sich extrem beschissen an, es ist ein Kampf und schmerzt. (Das soll natürlich nicht heißen, dass alle Menschen, die trans sind, ihr Transsein als schmerzvoll wahrnehmen. "Paradiesische Zustände" ist personal erzählt, es ist Johanns individuelle Geschichte und erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.) "Paradiesische Zustände" ist eine Tour de Force, die gerade in ihrer Unnachgiebigkeit eine literarische Leistung vollbringt und zum Leseereignis wird.



Hier und da ist die Handlung etwas austauschbar und rutscht bei der satirischen Überhöhung etwas zu sehr in den Klamauk ab. Beispielsweise ist es angenehm absurd, dass Johann in einem Wurstbuden-Start-up arbeitet. Die Ausgestaltung dieses Elements ist dann aber etwas dick aufgetragen und gleichzeitig wenig präzise, das satirische Ziel bleibt unklar. Was soll hier vorgeführt werden? Die Berliner Start-up-Szene? Das Schnellimbissgewerbe allgemein? Wurstbuden speziell? Nichts davon wird wirklich ins Visier genommen. Doch das ist nicht nur geradezu egal, sondern spielt dem Roman (vermutlich ungewollt) in die Karten.



Auf der Oberfläche ist Johanns Geschichte ereignislos und fast ein wenig uninteressant. Irgendwas Künstlerisches studieren, zur Selbstfindung nach Berlin ziehen – das ist Berlin-Klischee. Doch "Paradiesische Zustände" gibt auch gar nicht vor, dass es etwas anderes ist als das. Johann ist kein Held, kein außergewöhnlicher Stern, der hell über allem leuchtet. Sein Leben läuft einfach so vor sich dahin, die Erkenntnis, trans zu sein, ist kein gigantischer Knall, sondern ein schleichender Prozess. Und trotzdem erneut: Auch wenn Johann niemand besonderes ist und keine großen Taten vollbringt, steht ihm trotzdem ein Grundrecht zu, derjenige zu sein, der er ist.

Infos zum Buch



Henri Maximilian Jakobs: Paradiesische Zustände. Roman. 352 Seiten. Verlag Kiepenheuer & Witsch. Köln 2023. Gebundene Ausgabe: 22 € (ISBN 978-3-462-00428-1). E-Book: 18,99 €