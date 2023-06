Heute, 12:25h - 1 Min.

Wir suchen für unser neues Projekt: "Housing First für queere Menschen ohne Wohnung"



Fachkraft der sozialen Arbeit oder aus der Wohnungswirtschaft zur Wohnraumakquise (39 Std/W).



Aufgaben:

● Mitgestaltung beim Aufbau von Housing First für queere Menschen ohne Wohnung

● Akquise von bezahlbarem Wohnraum für die Nutzer:innen von Housing First

● Kontaktpflege zu Vermieter:innen und Wohnungsbaugesellschaften

● Unterstützung der Sozialarbeiter:innen im Mietprozess / bei mietrechtlichen Fragen

● Öffentlichkeitsarbeit

● Vorbereitung von Projektpräsentationen und Veranstaltungen

● Mitarbeit in der konzeptionellen Weiterentwicklung des Projektes

● Mitarbeit im Berliner Verbund von Housing First Projekten



Erwartungen:

● Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten

● Verhandlungssicherheit

● Sicherer Umgang mit MS Office

● Deutsche Sprachkenntnisse (C1 oder höher)

● Englische Sprachkenntnisse

● Spezifische LSBTI*-Lebensweltkenntnisse

● Interkulturelle/Diversity Kompetenz

● hohe Sozialkompetenz

● zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

● teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel

● Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Vermieter:innen sind wünschenswert.



Wir bieten:

● Mitarbeit in einem innovativen Projekt

● Regelmäßige Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

● Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, 30 Urlaubstage



Bewerbungen bis einschließlich 21. Juni 2023 mit dem Kennwort 2023-A3-6 an



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel wenden: