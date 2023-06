Von

Heute, 15:03h - 4 Min.

Vor einer Woche berichteten queer.de sowie die "Berliner Zeitung", dass es innerhalb des den großen Berliner CSD ausrichtenden Vereins Vorwürfe wegen der Geschäftstätigkeiten des Vorstandes gibt. Der Vereinsvorstand hat die Vorwürfe zurückgewiesen.



Trotzdem ist nun nach Informationen der "Berliner Zeitung" auch eine Strafanzeige gestellt worden. Dadurch bleibt der Finanz-Zoff im CSD-Verein nun nicht nur eine Sache der vereinspolitischen Auseinandersetzung, sondern wird auch eine Angelegenheit der Ermittlungsbehörden.

Verdacht auf Finanzvergehen gegen Vorstände, Streit um Mitgliederliste

Laut der Zeitung gehe es bei der Anzeige um den Verdacht auf Steuerhinterziehung, den Verdacht auf Unterschlagung sowie den Verdacht auf Untreue. In den kommenden Tagen sollen nach Informationen der Zeitung die zugehörigen Beweismittel an die Staatsanwaltschaft Berlin übergeben werden. Wer die Strafanzeige gestellt hat, geht aus der Berichterstattung nicht hervor.



Wie berichtet, möchte eine Gruppe von Mitgliedern eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Zur Stellung des Antrags sind ein Viertel der Vereinsmitglieder nötig. Um die Herausgabe einer Mitgliederliste, die die Gruppe laut Eigendarstellung zur Stellung des Antrags braucht, war ein Streit zwischen Vorstand und Mitgliedergruppe entbrannt. Der Vorstand hat die Herausgabe mit Verweis auf datenschutzrechtliche Bedenken verweigert, weil durch die Kommunikation der Mitgliederliste die sexuelle Identität der Mitglieder offenbart werde.



Das will die kritische Mitgliedergruppe nicht gelten lassen. Laut einem Rundschreiben, das queer.de vorliegt, hat der Vereinsvorstand seine Mitglieder nun auf die Möglichkeit der Zusendung einer Zustimmung zur Mitteilung der eigenen Daten an die kritische Gruppe hingewiesen. Die Zustimmung könne "noch bis zum 23.06.2023" mitgeteilt werden. Seine ordentliche Mitgliederversammlung hatte der Vorstand für August und damit deutlich früher als gewohnt angesetzt.



Der queerpolitische Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus und ehemalige Kultursenator Klaus Lederer sagte der "Berliner Zeitung", die Berichte über Unregelmäßigkeiten, die zum Teil strafrechtlich relevant seien, hätten ihn sehr erstaunt. Um den CSD nicht zu beschädigen, müsse jetzt umfassend Transparenz hergestellt werden. Lederer sei selbst Vereinsmitglied, aber kein aktives.



Vorstände bestritten Vorwürfe



Die bekanntgewordenen Vorwürfe richten sich gegen die zwei Vorstände Ulli Pridat und Patrick Ehrhardt. Ehrhardt soll etwa Bargeldeinnahmen des CSD-Tags über Monate privat bei sich gelagert und beim Einsammeln keine ausreichende Dokumentation angefertigt haben. Etwa zeitgleich zur Einzahlung des Bargelds soll zudem eine Rechnung gestellt worden sein, die mit Hinweis auf das Prozedere aus den Vorjahren um Überweisung auf ein Konto in der Schweiz bittet. Die Rechnung habe dabei weder den Geschäftssitz des Rechnungsstellers noch die nötigen steuerrechtlichen Angaben enthalten, so der Vorwurf.



Die Lagerung eines Bargeldbetrages über längere Zeit räumt der Anwalt des Vorstandes ein, bestreitet aber, dass dabei Vorschriften verletzt worden seien. "Vorgänge in der Abrechnung, die im Beitrag angesprochen werden, wurden gesondert durch Anwaltskanzleien bzw. Steuerbüros einer Untersuchung unterzogen. Es konnten keine Verstöße festgestellt werden, weder in strafrechtlicher, noch zivilrechtlicher, noch vereinsrechtlicher oder gar satzungsrechtlicher Hinsicht." Auch gebe es keine "mysteriösen Überweisungen in die Schweiz", wie queer.de geschrieben hatte. Es gebe "lediglich die Bezahlung eines dort ansässigen Dienstleisters, der im Übrigen schon einige Jahre für den genannten Verein tätig ist".

Vergabeverfahren über eigene Agentur umgeleitet?

Die Vorwürfe gegen Ulli Pridat laufen darauf hinaus, dass Pridat in seiner Funktion als Geschäftsführer und Gesellschafter (neben der Sergej Medien- und Verlags-GmbH) der Agentur bluCom Communication & Events GmbH aus der Vergabe von Genehmigungen zum Mitfahren mit Paradewagen auf dem CSD Profit geschlagen habe. Ein eigentlich faires Vergabeverfahren sei mit Privilegien für über die bluCom geschlossene und ins Verfahren eingebrachte Verträge mit Firmenkund*innen umgangen worden. Die Agentur bluCom vermittelt wie auch Marktkonkurrent*innen Firmensponsoring und produziert Wägen, die bei Paraden mitfahren. Sollten die Vorwürfe wahr sein, hätte Pridat das Ehrenamt als Vereinsvorstand genutzt, um sich als Gesellschafter der Agentur Gewinne zu sichern, dabei aber private Geschäftsinteressen über Community- und Vereinsinteressen gestellt.



In Bezug auf die Zusammenarbeit des CSD-Vereins mit der Agentur bluCom bestreitet der Anwalt, dass "durch die Ausschreibung bzw. Verpflichtung des Dienstleisters bluCom Zahlungen in der Eigenschaft als Vorstand geflossen wären". Die Firma bluCom arbeite bereits seit 10 Jahren mit dem CSD Berlin zusammen, "wobei sich an der Zusammenarbeit auch in den letzten zwei Jahren, also seitdem Herr Pridat erst Vorstandsmitglied ist, überhaupt nichts geändert hat". Es sei allseits und auch ehemaligen Vorständen, die die Verträge mit bluCom geschlossen hätten, bekannt, "dass Herr Pridat Mitglied der Geschäftsführung bei der bluCom ist". Der Anwalt bestreitet zudem, dass "hier irgendwelche 'Bevorzugungen' vorgenommen worden wären." Am "sogenannten 'Vergabeverfahren'" habe sich ebenfalls seit Jahren nichts geändert, "auch wenn selbst dieses Detail im Rahmen der 'Hexenjagd' durch einzelne nicht mehr auf ungeteilte Zustimmung stößt".