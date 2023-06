Dresden: CSD-Teilnehmerin Drogen ins Getränk gemischt

An der Dresdner CSD-Demonstration beteiligten sich am Samstag über 10.000 Menschen (Bild: jens.nuerk / instagram

Im Zusammenhang mit der CSD-Demonstration am Samstagnachmittag in Dresden ermittelt die Polizei gegen Unbekannte wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut Polizeibericht vom selben Tag informierten Zeug*innen die Beamt*innen, dass sich eine junge Teilnehmerin in Höhe der Augustusbrücke sehr unwohl fühlte. Die 22-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten ihr mehrere Teilnehmer*innen Getränke gegeben. Die Polizei geht nun dem Hinweis nach, dass Unbekannte einem Getränk unbemerkt von der Frau Drogen hinzugefügt haben. Ein Drogentest reagierte bei der 22-Jährigen positiv auf Amphetamine.

Nach Flaschenwurf mit Reizgas besprüht

Bei der Demoparade ist ein Teilnehmer außerdem durch Reizgas leicht verletzt worden. Der 40-Jährige hatte in Höhe des Neustädter Marktes nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem am Rand stehenden Mann eine Glasflasche nach diesem geworfen. Der 33-Jährige wurde nicht getroffen, sprühte mit Pfefferspray zurück und verletzte den 40-Jährigen leicht. Polizist*innen beobachteten den Vorfall und schritten ein. Gegen die beiden Deutschen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

CSD-Motto "100 Prozent Mensch – Ohne Wenn und Aber!"

Der CSD wurde in Dresden zum 30. Mal veranstaltet. Er stand unter dem Motto "100 Prozent Mensch – Ohne Wenn und Aber!". An der Demonstration beteiligten sich über 10.000 Menschen. Der bunte Zug bewegte sich vom Terrassenufer aus neun Kilometer durch die sächsische Landeshauptstadt. Die Polizeidirektion Dresden war mit 55 Beamt*innen im Einsatz. Unterstützt wurde sie dabei von der sächsischen Bereitschaftspolizei.



Gleichstellungsministerin Katja Meier sagte zum Auftakt, die queere Community habe in den vergangenen 30 Jahren auch in Sachsen viele Fortschritte gemacht. Dennoch sei man "noch weit entfernt", das wichtigste Ziel – eine völlig offene und diskriminierungsfreie Gesellschaft – zu erreichen, so die Grünen-Politikerin. "Noch immer werden Menschen beleidigt, sie erfahren Gewalt und Ausgrenzung." Dem müsse man sich gemeinsam entgegenstellen. (cw/dpa)