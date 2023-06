Kai Wegner und CSD Berlin: Zwei, die sich gefunden haben

Von Tarek Shukrallah

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) soll den diesjährigen kommerziellen Christopher Street Day in Berlin eröffnen. Der Münchener CSD-Verein indes hatte der Schwesterpartei CSU den Auftritt auf der Parade mit einem eigenen Wagen untersagt. Begründung: Die Partei schüre queerfeindliche Ressentiments (queer.de berichtete).



Der CSD Berlin e.V. aber will ausgerechnet mit einem Politiker feiern, der vor der Wahl das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz abschaffen wollte und sich weigert, geschlechtergerechte, transinklusive Sprache zu verwenden.

Diskriminierung hier wie dort

Dass der Berliner CSD e.V. gerade mit einem solchen Politiker den Schulterschluss wagt, ist bedauerlicherweise wenig überraschend. Schließlich geriet der Verein immer wieder selbst wegen Diskriminierungsvorwürfen in die Kritik. Das hat in der Geschichte der Berliner Christopher Street Days mehrfach dazu geführt, dass alternative CSDs entstanden sind.



Kreuzberger CSD, Transgenialer CSD oder auch Reclaiming Pride waren allesamt Interventionen gegen den kommerziellen CSD Berlin; Versuche, diskriminierungsärmere, inklusive Räume zu schaffen. Allein im vergangenen Jahr gingen mit Marzahn Pride, East Pride, Anarchistischem CSD, Dyke March, Internationalistischer Queer Pride und Trans Pride sechs unabhängige Demonstrationszüge auf die Straße.



Nun soll ausgerechnet jener Politiker den CSD eröffnen, der sich durch eine rassistisch aufgeladene Debatte um die Vornamen der Tatverdächtigen der Silvesterrandale bekannt gemacht hat und der in der CDU so weit rechts steht, dass sogar Teile des konservativen Flügels vor allem kritische Worte für ihn finden. In geradezu Trumpistischer Manier grüßte Wegner in den sozialen Medien zuletzt zu Pfingsten "Christen" und "Gäste". Dabei ließ er wohl bewusst offen, ob mit "Gästen" nicht auch die nicht-christliche und migrantische Bevölkerung Berlins gemeint war – ein Augenzwinkern an die extreme Rechte.



Das zeigt einmal mehr, wie wenig der kommerzielle Berliner CSD aus den Ereignissen der letzten Jahre gelernt zu haben scheint. Just im vergangenen Jahr hatte der Verein seinen jüngsten höchsteigenen Rassismus-Skandal. Dem QTIBIPoC UNITED Kollektiv, einer Berliner Initiative queerer Schwarzer Menschen und People of Color, entzog der Verein nur wenige Tage vor dem kommerziellen CSD 2022 die Bühne (queer.de berichtete).



Wenige Monate zuvor hatte der Verein medienwirksam angekündigt, dem Kollektiv den "Soul of Stonewall Award" feierlich überreichen zu wollen. Zwei Jahre zuvor hatten die Organisator*­innen die sich selbst als "Hitler-Transe" bezeichnende Nina Queer am Programm beteiligen wollen, weshalb eine Reihe prominenter Aktivist*­innen und Künstler*­innen ihre Teilnahme am kommerziellen CSD zurückgezogen hatten.



Ähnelt sich der Umgang mit großen Geldsummen bei Wegner und CSD-Verein?



Inzwischen teilen der Regierende Bürgermeister und der Verein noch einen weiteren Skandal: Sowohl gegen Kai Wegner als auch gegen einige CSD-Organisatoren wurden Korruptionsvorwürfe öffentlich. Über 800.000 Euro soll die Berliner CDU vom Immobilienunternehmer Christoph Gröner gegen die Zusage politischer Maßnahmen erhalten haben. Auf Antrag der Linksfraktion im Bundestag soll nun Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die Rechtmäßigkeit dieser Parteispende prüfen.



Derweil wird dem CSD Berlin e.V. Medienberichten zufolge von Vereinsmitgliedern vorgeworfen, dass Vorstandsmitglieder sich privat bereichert haben könnten (queer.de berichtete). Wenn an den Verdächtigungen etwas dran sein sollte, dann hätten auch zwei Vereinsvorstände politische Community-Interessen mit privaten Geschäftsinteressen durcheinander gebracht. In Reaktion auf die Berichterstattung bestreitet der Vorstand des CSD-Vereins das in einer Pressemitteilung.



Doch egal, ob sich die Vorwürfe gegen den Vereinsvorstand schlussendlich bewahrheiten sollten oder nicht: Die vielen offenen Fragen nicht nur in diesem Zusammenhang stellen den Anspruch des Vereins erheblich in Zweifel, die Community zu vertreten. Wenn wir davon ausgehen, dass der Mindestanspruch an einen Christopher Street Day sein darf, dass es sich um ein Event für die Belange der Community handelt, ist das mit Rassismusvorwürfen und Geldmacherei nicht zu vereinbaren. Es muss völlig klar sein: Der Verein muss die Vorwürfe lückenlos aufklären und Verfahren entwickeln, die transparent machen, wer wie von diesem eigentlichen Community-Event profitiert.

Wie steht es um Empathie und Solidarität beim CSD?

Das diesjährige Motto des kommerziellen Berliner Christopher Street Days lautet "Be their voice – and ours!… für mehr Empathie und Solidarität!" Ob es sich dabei aber nur um eine Forderung an die Communities handelt, oder darin auch ein Selbstanspruch steckt, wird sich zeigen. Zumindest die Politik der vergangenen Jahre lässt vermuten, dass es auch 2023 vielleicht nichts wird mit Selbstkritik und Erneuerung. Das wäre tragisch, weil besonders in diesem Jahr so viel von den queeren Rechten, die in den vergangenen Jahrzehnten erkämpft wurden, wieder in Frage gestellt wird.



Der Schutz vor Gewalt, der Kampf gegen die Pathologisierung und Diskriminierung insbesondere von trans und inter Menschen, der Einsatz für eine gute, flächendeckende und diskriminierungsfreie Gesundheitsversorgung, der Kampf für den Erhalt und Ausbau von Räumen insbesondere für besonders vulnerable Gruppen unter dem Regenbogen, sowie der Kampf gegen Armut und Wohnungslosigkeit sind ganz zentrale Themen in den Communities in Berlin und anderswo. Sie brauchen eine lautstarke und glaubwürdige Vertretung. Sie brauchen eine Vertretung, die tatsächlich und praktisch solidarisch und empathisch ist. Mit einem Kai Wegner ist das nicht zu machen.

Tarek Shukrallah ist migrantisch-queere*r Aktivist*in, Autor*in, politische*r Bildner*in und Wissenschaftler*in und lebt in Berlin.