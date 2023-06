Homosexuelle und bisexuelle Menschen haben mehr als doppelt so wahrscheinlich Suizidgedanken oder denken daran, sich zu verletzen. Zu dem Ergebnis kommt eine neue Studie des University College London.



Die Untersuchung analysierte erstmals national repräsentative Daten zur sexuellen Orientierung und der Suizidalität in England. Die Forscher*innen haben die kombinierten Daten von zwei Haushaltserhebungen mit 10.443 englischen Erwachsenen über 16 Jahren miteinander verglichen, die für die Bevölkerung repräsentativ waren und 2007 und 2014 befragt wurden.

Negative Erfahrungen im Alltag

Laut den Wissenschaftler*innen können Depressionen, Angstgefühle und Erfahrungen von Diskriminierung oder Mobbing zu den erwähnten Risiken beitragen. Für die Forscher*innen ist es Anlass zur Besorgnis, dass es bei diesen Ungleichheiten bei suizidalen Gedanken und Selbstverletzung zu keiner Verbesserung gekommen ist. Die Wissenschaftler*innen hatten bereits zuvor bei diesem Datensatz herausgefunden, dass es bei lesbischen, schwulen und bisexuellen Erwachsenen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Depressionen, Angst, Alkohol- und Drogenmissbrauch gibt.

Die aktuelle Studie zeigt, dass die Hälfte der lesbischen und schwulen Erwachsenen bereits Opfer von Mobbing geworden sind. Eine von fünf Personen war im vergangenen Jahr einer Diskriminierung ausgesetzt. Bei bisexuellen Erwachsenen wurde innerhalb des vergangenen Jahres fast die Hälfte schikaniert, und eine von zehn Personen wurde diskriminiert. Die Ungleichheiten hatten sich zwischen 2007 und 2014 nicht verändert. Details der Untersuchung wurden in der Zeitschrift "Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology" veröffentlicht. (cw/pte)

Kreisen deine Gedanken darum, dir das Leben zu nehmen? Spreche mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist etwa anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter (0800) 1110111 und 1110222 erreichbar. Weitere Angebote listet Spiegel Online In mehreren deutschen Großstädten gibt es spezielle Beratungs- und Gesprächsangebote für LGBTI. Speziell für queere Jugendliche, aber oft auch Ältere, gibt es in Deutschland zudem viele Anlaufstellen und Jugendgruppen, bei denen du Gesprächsangebote und Hilfe, aber auch Freizeitaktivitäten und Freund*innen finden kannst. Eine kurze Anfrage in Suchmaschinen lohnt sich.