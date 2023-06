Reutlingen: Drei CSD-Teilnehmer*­innen bei Angriff leicht verletzt

Heute, 14:47h 2 Min.

Der erste Christopher Street Day in Reutlingen verlief doch nicht ohne Zwischenfälle. Wie die Polizei am Sonntag meldete, kam es nach der Demonstration zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung und Pöbeleien.



Nach derzeitigen Erkenntnissen soll gegen 18.20 Uhr eine etwa fünfköpfige Personengruppe mit etwa sechs Personen, die die CSD-Veranstaltung im Bürgerpark verlassen hatten, "aneinander geraten" sein. Dabei kam es laut Polizeibericht unter anderem zu Faustschlägen. Auch sollen Stühle und ein Fahrrad geworfen worden sein. Drei Personen aus der Gruppe der CSD-Teilnehmer*­innen wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung sei nicht erforderlich gewesen.



Drei mutmaßliche Angreifer konnten in Richtung ZOB flüchten. Die Polizei prüft eine Tatbeteiligung von zwei jungen Männern, die bei der Anzeigenaufnahme kontrolliert worden waren. Die Ermittlungen liefen derzeit in alle Richtungen, auch zur Möglichkeit eines homophoben Hass­verbrechens, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Pöbeleien von "Querdenker*innen"

Kurz zuvor war es bereits am Tübinger Tor zu einem Vorfall gekommen. Dort hatten sich gegen 18.15 Uhr "etwa 40 mutmaßlich dem Personenkreis der früheren, samstäglichen Demonstrationen gegen die staatlichen Coronamaßnahmen zuzuordnenden Personen" ohne vorherige Anmeldung versammelt, so die Polizei. "Aus dem Kreis dieser Gruppe heraus soll es zu Pöbeleien gegenüber Personen gekommen sein, die die Veranstaltung des CSD im Bürgerpark verließen." Eine Eskalation hätte durch die Beamt*innen vor Ort vermieden werden können, heißt es im Polizeibericht. Die Versammlung der "Querdenker*innen" löste sich gegen 19 Uhr selbstständig auf.

Statt den angemeldeten 500 kamen 1.000 Menschen zum CSD

Die erste Pride-Demonstration in Baden-Württembergs neuntgrößter Stadt stand unter dem Motto "Reutlingen ist BUNT". Gegen 13.30 Uhr versammelten sich etwa 800 Teilnehmer*innen am Listplatz. An dem etwa einstündigen Aufzug nahmen in der Spitze bis zu 1.000 Menschen teil. Sowohl der Aufzug als auch die anschließende Kundgebung und spätere Feier im Bürgerpark verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.



Die Veranstalter*innen hatten nur mit etwa 500 Teilnehmer*innen gerechnet. "Ich bin überwältigt, wie viele Menschen mit uns den CSD gefeiert haben", erklärte Maximilian Berg vom CSD Reutlingen e.V. gegenüber dem SWR. "Gemeinsam mit all den Leuten für unsere Rechte einzustehen, ist einfach wundervoll."



Im Vorfeld hatte es in den sozialen Medien teils schwere Gewaltandrohungen gegen die queere Demonstration gegeben. Auch die Neonazi-Partei "Der III. Weg" hatte im Vorfeld gegen die angebliche "Homopropaganda" mobilisiert. (cw)