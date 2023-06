CSD Saarbrücken: Frau bei Sturz von Paradewagen verletzt

Heute, 03:25h - 3 Min.

Bei der CSD-Demonstration am Sonntag in Saarbrücken ist es zu einem Unfall gekommen. Gegen 16:35 Uhr stürzte laut Polizeibericht ein 47-jährige Teilnehmerin von der Ladefläche eines Trucks. Die Frau zog sich Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Die CSD-Parade in Saarbrücken wird von einem Unfall überschattet. Laut Polizei soll eine Person in Höhe des Staatstheaters von einem Wagen gestürzt sein. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar. #Saarland #CSD (Foto: Annika Lenthe) pic.twitter.com/jsOrISXPvH SR aktuell (@SRaktuell) June 11, 2023 Twitter / SRaktuell

An der Demonstration zum CSD SaarLorLux 2023 nahmen nach offiziellen Angaben rund 10.000 Personen teil. "Die Veranstaltung fand großen Zuspruch aus der Bevölkerung", meldete die Polizei, "etwa 75.000 Zuschauende kamen nach Saarbrücken". Das zweitägige Straßenfest in der Mainzer Straße hatte bereits am Samstag begonnen.

Neue Route für die Demoparade

Entgegen der Vorjahre führte der Aufzug in diesem Jahr nicht durch die Fußgängerzone in der Bahnhofstraße. Im Vorfeld wurde zwischen Veranstalter*innen und der Landeshauptstadt Saarbrücken sowie Feuerwehr und Polizei eine neue Strecke abgestimmt. Die Demo startete gegen 15.30 Uhr in der Hafenstraße. Die Wegstrecke führte unter anderem über die Luisenbrücke und die Wilhelm-Heinrich-Brücke. Im Bereich der Dudweilerstraße und der Betzenstraße wurde zweimal die Fußgängerzone gekreuzt. Außerdem passierte der Demonstrationszug das Saarbrücker Rathaus und die Johanneskirche. Die zahlreichen Zuschauenden entlang der Strecke hatten sich insbesondere am Startpunkt in der Hafenstraße sowie an den Einmündungen zur Fußgängerzone positioniert. Nach der Schlusskundgebung in der Mainzer Straße endete die Versammlung gegen 18 Uhr.



Mit der Trierer Fußgruppe beim #CSD in #Saarbrücken: Wenn ich die tolle Stimmung dort heute für repräsentativ halten würde, müsste sich die queere Community in Deutschland über vielfältige Diskriminierung wirklich keine Sorgen machen… pic.twitter.com/VZutRe5aBP Claudia Brutscher (@ClaudiaBrut) June 11, 2023 Twitter / ClaudiaBrut

Erstmals Landesregierung mit eigenem Truck dabei



Erstmals nahm die von der SPD gestellte Landesregierung mit einem eigenen Wagen am CSD teil. Mit dabei waren unter anderem Sozialminister Magnus Jung, Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot und Chef der Staatskanzlei David Lindemann. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger übernahm die Schirmfrauschaft über den CSD SaarLorLux. "Das Saarland ist bunt, offen und vielfältig, Intoleranz, Diskriminierung und Ausgrenzung haben bei uns keinen Platz", erklärte Rehlinger zu ihrem Engagement. "Lassen Sie uns gemeinsam für eine Gesellschaft kämpfen, in der jede Person Akzeptanz und Respekt erfährt!"



Die Polizei schützte und begleitete die CSD-Demo, am Einsatz waren auch französische Kolleg*innen der Police Nationale Sarreguemines sowie Beamt*innen der Bundespolizei beteiligt. "Zu Störungen kam es weder durch Versammlungsteilnehmende noch durch unbeteiligte Personen", heißt es im Polizeibericht.

CSD-Motto "Welcome to Queertopia"

Der CSD SaarLorLux 2023 stand in diesem Jahr unter dem Motto "Welcome to Queertopia". Man kämpfe für eine visionäre Idee einer Gesellschaft, "in der es keine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gibt", erklärten die Veranstalter*innen. "Eine Gesellschaft, in der die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Menschen geschätzt und gefeiert wird. Eine Gesellschaft, in der für alle Menschen die Freiheit besteht, sich auszudrücken und zu sein, wer sie wirklich sind." (cw/ots)