Fast jeder zweite junge hetero Mann stört sich an sichtbaren Schwulen

Heute, 04:16h - 2 Min.

Fast jeder zweite junge hetero Mann in Deutschland lehnt das öffentliche Zeigen von Homosexualität unter Männern ab. Das geht aus einer bundesweit repräsentativen Studie der Organisation Plan International Deutschland hervor. 48 Prozent der befragten Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren stimmten demnach dem Satz "Es stört mich, wenn Männer ihr Schwulsein in aller Öffentlichkeit zeigen" zu.



Heterosexistische Männerbilder zeigten sich auch in anderen Antworten. So spielt die äußere Erscheinung für die Befragten eine große Rolle. 59 Prozent gaben an, dass sie viel unternehmen, um einen sportlichen und muskulösen Körper zu haben. 55 Prozent stimmen der Aussage zu, mit ihrem Äußeren und ihrem Auftreten zu zeigen, dass sie ein "echter Mann" sind. 42 Prozent sagen, dass Männer, die verweichlicht oder feminin auf sie wirken, "schon mal einen Spruch" von ihnen abkriegen.

Jeder Dritte schlägt seine Partnerin

Hohe Akzeptanz gibt es auch für Gewalt in heterosexuellen Partnerschaften. 33 Prozent der befragten hetero Männer gaben an, es "akzeptabel" zu finden, wenn ihnen im Streit mit einer Partnerin gelegentlich "die Hand ausrutscht". 34 Prozent sind gegenüber Frauen schon mal handgreiflich geworden, um ihnen Respekt einzuflößen.



Aus der Studie geht auch hervor, dass das Bild der traditionellen "Hausfrau" in den Köpfen vieler hetero Männer verankert zu sein scheint: 52 Prozent der Befragten sehen ihre Rolle darin, genug Geld zu verdienen – sodass sich die Frau hauptsächlich um den Haushalt kümmern könne. Jeder zweite junge hetero Mann möchte laut den Daten keine Beziehung mit einer Frau eingehen, wenn diese bereits viele Sexualpartner gehabt hat. Gleichzeitig reizt es 37 Prozent der Befragten, mit so vielen Frauen wie möglich zu schlafen.

Das Zeigen von Gefühlen sehen 51 Prozent als Schwäche

51 Prozent der jungen hetero Männer gaben zudem an, dass sie schwach und angreifbar seien, wenn sie Gefühle zeigen würden. Dabei sagten 63 Prozent, dass sich manchmal traurig, einsam oder isoliert fühlen würden.



Für die Umfrage wurden vom 9. bis zum 21. März 2023 bundesweit 1.000 Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren mit einer standardisierten schriftlichen Online-Befragung befragt. Hetero- und homosexuelle Männer erhielten unterschiedliche Fragebögen. (cw)