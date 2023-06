Ralph Morgenstern würde "gerne eine schwule Hauptrolle spielen"

Ralph Morgenstern präsentiert ab heute die neue WDR/SWR-Show "Die Haustierprofis" (Bild: SWR / Gerard Santiago)

Heute, 06:12h - 2 Min.

Der Berliner Schauspieler Ralph Morgenstern hat die Sichtbarkeit und Darstellung von queeren Figuren in Film und Fernsehen kritisiert. Ich bekomme als offen schwuler Schauspieler meistens nur schwule Nebenrollen angeboten, und daran bin ich nicht interessiert", sagte der 66-Jährige in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem "Luxemburger Wort". "Ich würde gerne eine schwule Hauptrolle spielen, natürlich. Aber mir werden einzelne Drehtage als schwuler Friseur oder schwuler Inneneinrichter angeboten, und das reizt mich nicht."



Das Problem in Deutschland sei, dass man auf Rollen festgelegt werde, so Morgenstern. "Deshalb bin ich vor 15 Jahren zurück ans Theater, und da geht es mir sehr gut."

Morgenstern gegen die Darstellung von Klischees

Man müsse "die ganze LGTBQI-Gemeinde stärker in die Drehbücher aufnehmen", forderte der Schauspieler im Interview. "Und da dürfte dann nicht nur der schwule Friseur auftauchen, der nur in Discos unterwegs ist und wechselnde Partner hat, sondern diese Rollen müssten das wahre tägliche Leben abbilden, müssten auch homosexuelle Partnerschaften beschreiben. Und da wäre ich dann auch bereit für eine Rolle."



Ralph Morgenstern ist vor allem durch seine ZDF-Sendungen "Kaffeeklatsch" (1995-2002) und "Blond am Freitag" (2001-2007) bekannt. Für sein Engagement für die Rechte queerer Menschen wurde er mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem Akzeptanzpreis des CSD Duisburg (queer.de berichtete).

Comeback als TV-Moderator

Vom 12. bis zum 30. Juni präsentiert der 66-Jährige montags bis freitags jeweils um 14.10. Uhr in insgesamt 15 Folgen die neue WDR/SWR-Ratgebersendung "Die Haustierprofis", in der Menschen mit kranken oder verhaltensauffälligen Tieren Tipps von Fachleuten bekommen (queer.de berichtete). "Ich bin ein großer Tierfreund und setze mich engagiert dafür ein, dass Tiere mehr Rechte bekommen", sagte Morgenstern dem "Luxemburger Wort". "Deshalb habe ich bei diesem schönen Sendekonzept auch laut 'Hier!' geschrien." (cw)