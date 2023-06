Global Panorama / flickr) Silvio Berlusconi bestimmte in den letzten Jahrzehnten wie kaum ein anderer die italienische Politik (Bild:

Heute, 11:16h 2 Min.

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nach übereinstimmenden italienischen Medienberichten am Montag gestorben. Der 86-Jährige hatte sich seit Freitag in der Mailänder Klinik San Raffaele befunden. Berlusconi litt an einer chronischen Form der Leukämie.



Erst kürzlich war er wegen seiner Erkrankung und einer Lungenentzündung behandelt worden. Er lag rund zwei Wochen auf der Intensivstation, konnte die Klinik aber nach sechseinhalb Wochen wieder verlassen.



Berlusconi war Unternehmer (Fininvest) und mit einem Milliardenvermögen einer der reichsten Menschen Italiens. Vier Mal übte er das Amt des italienischen Ministerpräsident aus (1994 bis 1995, 2001 bis 2005, 2005 bis 2006 und 2008 bis 2011). Der Konservative begründete den Berlusconismus, eine moderne Form des Populismus in Italien. Dabei arbeitete er auch mit Neofaschist*­innen zusammen, was zuvor als Tabu gegolten hatte. Seine Partei "Forza Italia" ist Mitglied der Europäischen Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören. In seiner Politik setzte Berlusconi auch immer wieder auf Queer­feindlichkeit. So erklärte er als Regierungschef, dass Homo-Paare "nie auf einer Stufe mit Familien" stehen könnten (queer.de berichtete).

Zudem machte er sich wiederholt über Schwule lustig. Für besondere Kritik sorgte etwa ein Machospruch aus dem Jahr 2010: "Es ist besser, leidenschaftlich über schöne Mädchen zu sein, als schwul", sagte er damals (queer.de berichtete). Zum Teil machte er auch widersprüchliche Äußerungen – so lobte er etwa die deutsche Lebenspartnerschaft (queer.de berichtete).



Letztes Jahr heiratete Francesca Pascale, die langjährige Freundin Berlusconi, eine Frau (queer.de berichtete). Berlsconi war bis 2020 mit Pascale liiert – in Italien wurde während der Beziehung gemunkelt, dass er seine queerfeindlichen Tiraden zurückgefahren habe, weil sie als liberal gilt. (cw)