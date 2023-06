Als das schwule Paar den Angriff mit dem Handy filmte, verhüllten die Jugendlichen ihr Gesicht und rannten davon (Bild: Screenshot aus dem Video der Attackierten)

Heute, 11:53h 2 Min.

Erneut queer­feindliche Gewalt in Berlin: Im Bezirk Neukölln wurde ein schwules Paar am Sonntagabend von mehreren Jugendlichen homofeindlich beschimpft und bedroht. Einer der Männer wurde auch getreten. Das Paar informierte queer.de über den Vorfall, auch die Polizei gab am Montag eine Pressemitteilung heraus.



Holger (53) und sein Partner Fernando (32) liefen gegen 22.10 Uhr Händchen haltend über den Karl-Marx-Platz, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe aus sechs bis sieben Jugendlichen offenbar mit Migrationshintergrund aufhielt. Aus dieser Gruppe heraus wurden die beiden Männer mehrfach und lautstark beleidigt und bedroht. Auf die Aufforderung des 53-Jährigen, dies zu unterlassen, reagierten die Jugendlichen nicht. Das schwule Paar filmte die gefährliche Situation, in der dem älteren Partner auch gegen den Oberschenkel getreten wurde. Das Video liegt queer.de vor. Die Jugendlichen versuchten erst, ihr Gesicht zu verhüllen, dann entfernten sie sich.

"Da sind sie an die Falschen geraten"

"Wir konnten uns gegen die Gruppe wehren", berichtete Holger gegenüber queer.de, "da sind sie an die Falschen geraten". Das Paar rief sofort die Polizei, die schnell vor Ort war und die Anzeige aufnahm. "Zum Glück blieben wir beide unverletzt, auch weil wir uns nicht haben einschüchtern lassen und das Ganze als Beweis mit dem Handy gefilmt haben", so Holger. "Was sie von weiteren Attacken abgehalten hat."



Zwei der Tatverdächtigen konnten noch in der Nähe von den alarmierten Beamt*innen aufgegriffen werden. "Die beiden 14- und 16-jährigen Jugendlichen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mit Feststellung ihrer Identität an ihre Erziehungsberechtigten übergeben", heißt es dazu im Polizeibericht.



Die Ermittlungen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage, Volksverhetzung und einfacher Körperverletzung hat – wie bei Hasskriminalität üblich – der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

Weiterer Vorfall in Berlin-Kreuzberg

Zu einer weiteren queerfeindlichen Straftat kam es wenige Stunden später in Berlin-Kreuzberg: Auf einem Gehweg des Kottbusser Damms beleidigten zwei Unbekannte zunächst einen 31-Jährigen und schlugen ihm dann mehrfach mit Fäusten gegen seinen Kopf (queer.de berichtete). (mize)