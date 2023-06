Heute, 12:16h 3 Min.

Felix Nmecha ist beim DFB wegen seiner queerfeindlichen Äußerungen in sozialen Netzwerken "auf Bewährung", berichtet "Sport Bild". "Wir werden das Gespräch mit Felix vor der nächsten Nominierung suchen", teilte der Verband mit. Der Mittelfeldspieler des Erstligisten VfL Wolfsburg war bereits ein Mal in der Fußballnationalmannschaft aufgelaufen – im März bei der 2:3-Niederlage gegen Belgien. Für die nächsten Spiele, etwa die 1.000 DFB-Partie am Montagabend im Bremen gegen die Ukraine, ist der 22-Jährige nicht nominiert.



Nmecha hatte im Februar für Aufregung gesorgt, als er das transphobe Video eines amerikanischen Rechtsextremisten teilte (queer.de berichtete). Später bedauerte er zwar, das Video weiterverbreitet zu haben, verteidigte aber seine gegen trans Menschen gerichtete Haltung, die er mit seinem christlichen Glauben begründete (queer.de berichtete).

CSD-Besucher*innen teuflisch?

Trotz der "Entschuldigung" teilte Nmecha Anfang Juni zum Start des Pride-Monats einen weiteren queerfeindlichen Eintrag, dieses Mal vom christlich-queerfeindlichen Instagram-Konto "reformedbychrist". Darin wurde der Pride mit dem Teufel gleichgesetzt.



Auf dem geteilten Bild wird gefragt: "Who Is Your Lord?" (Wer ist dein Herr?). Auf der linken Seite ist Luzifer zu sehen, auf der rechten Seite ein Bild, das den Himmel symbolisieren soll. Unter dem Teufelsbild sind die Buchstaben PRIDE als Akronym zu sehen. Das P stünde für "Put yourself first", das R für "Relax enjoy yourself", das I für "If it feels good do it", das D für "Dont listen to anyone", das E für "Entertain yourself". Zu Deutsch: "Setze dich selbst an erste Stelle", "Entspann dich, genieße", "Wenn es sich gut anfühlt, dann tue es", "Hör auf niemand anderen" und "Amüsiere dich". Demgegenüber wurde das Akronym GRACE (göttliche Gnade) gestellt – diesem Wort wurden Bedeutungen wie "Frage Gott nach Vergebung", "Kümmere dich um die Verlorenen" oder "Ewige Rettung" zugeordnet.



Here we go again ...



"Pride" = der Teufel



Ich habe keine Fragen mehr. Das sind alles keine Ausrutscher, das ist die Meinung von #Nmecha. Eine trans- und homo-feindliche Meinung. Unerträglich. pic.twitter.com/GW1nYArWMq Marc Schwitzky (@junger_herr_) June 3, 2023 Twitter / junger_herr_

Laut Medienberichten bemüht sich derzeit der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund um eine Verpflichtung Nmechas als Ersatz für Jude Bellingham. Der BVB will für den queerfeindlichen Spieler offenbar 15 Millionen Euro ausgeben. Viele Fans machen ihre Unmut darüber in sozialen Medien deutlich. "Haben die alle den Schuss nicht gehört? Der Typ postet regelmäßig homophobe, transfeindliche und rechtsradikale Inhalte", empörte sich ein Twitter-Nutzer. "Wenn wir diesen Spieler verpflichten, der charakterlich nicht zu den Werten unseres Vereins passt, braucht der #BVB über Social Media und generell nicht mehr über Themen wie Toleranz reden", schrieb ein anderer. "Ich möchte Lukas Nmecha aufgrund seiner Ansichten nicht in meinem Verein haben. Was ist das für ein Zeichen, wenn man einen offen transfeindlichen Spieler (Religion ist für solch ein Verhalten keine Entschuldigung) unter Vertrag nimmt?", heißt es in einem weiteren Eintrag auf Twitter. (dk)