Mit Fäusten gegen Kopf geschlagen: Homofeindlicher Angriff auch in Berlin-Kreuzberg

Heute, 12:19h - 2 Min.

In Berlin-Kreuzberg haben zwei Unbekannte einen 31-Jährigen homofeindlich beleidigt und anschließend mehrfach auf ihn eingeschlagen. Der polizeiliche Staatsschutz nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tat ereignete sich demnach in der Nacht zum Montag gegen 2.30 Uhr auf einem Gehweg des Kottbusser Damms. Die beiden Unbekannten beleidigten den 31-Jährigen zuerst und schlugen dann mehrfach mit Fäusten gegen seinen Kopf.



Den Angaben zufolge prügelten sie auch weiter auf ihn ein und traten ihn zusätzlich, als er zu Boden ging. Der Angegriffene konnte sich aus der Situation befreien und rannte weg. Er erlitt Verletzungen am Kopf, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Bei einem Polizeiabschnitt erstattete er Anzeige.

Ein weiterer homofeindlicher Angriff hatte sich kurz zuvor im Bezirk Neukölln ereignet: Ein 53 und ein 32 Jahre alter Mann liefen Hand in Hand über den Karl-Marx-Platz, wo sich sechs bis sieben Jugendliche aufhielten. Aus dieser Gruppe wurden das Paar mehrfach beleidigt und bedroht (queer.de berichtete).

Berliner Polizei für queerfeindliche Gewalt sensibilisiert

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über queerfeindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI. (cw/pm/AFP)