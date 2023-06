Berlin: Fotofahndung nach homophobem Schläger

Die Polizei veröffentlichte dieses Fahndungsfoto (Bild: Polizei Berlin)

Die Polizei der Bundeshauptstadt Berlin bittet am Montagmittag mit der Veröffentlichung von zwei Fotos um die Mithilfe der Öffentlichkeit bei der Suche nach einem homophoben Tatverdächtigen, der gemeinschaftlich mit einem weiteren Verdächtigen einen Mann am 20. Januar gegen 7 Uhr an der Brückenstraße, Ecke Rungestraße in Mitte geschlagen und getreten haben soll.



Die Fotos zeigen einen Mann mit einer Baseball-Cap und einem weißen Pullover mit der Aufschrift "Los Angeles" am Rücken. Dazu fragt die Kriminalpolizei: Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes geben? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?



(Bild: Polizei Berlin)

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per E-Mail unter , über die Internetwache der Polizei Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

30-Jähriger verletzt

Der Vorfall hatte sich im Januar an einem frühen Freitagmorgen ereignet (queer.de berichtete). Die Täter beleidigten damals aus einer Gruppe von vier Personen zunächst einen 32-Jährigen homophob, der mit einem 30-Jährigen unterwegs war. Anschließend nahm einer aus der Gruppe den Jüngeren in den Schwitzkasten, so dass dieser keine Luft mehr bekam und in die Knie ging.



Ein weiterer Unbekannter aus der Gruppe trat ihm dann mehrfach gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die Männer.



Der 30-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf, Knien und Hals und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in eine Klinik, die er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.



Bereits letzten Monat führte die Polizei eine Fotofahndung nach einer queerfeindlichen Attacke durch (queer.de berichtete). Der gesuchte 17-Jährige konnte daraufhin bereits nach wenigen Stunden identifiziert werden.



Am Montag meldete die Berliner Polizei zwei weitere homosexuellenfeindliche Übergriffe im Stadtgebiet – einen in Neukölln und einen in Kreuzberg. (cw)