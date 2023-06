Heute, 05:36h - 2 Min.

IVIM – OII Germany e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Erweiterung des Teams eine Person für Finanz- und Verwaltungstätigkeiten in Teilzeit für 16 Stunden die Woche.



Wir sind ein Inter* geleiteter gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin und setzen uns für die Menschenrechte, körperliche Selbst­bestimmung und Entpathologisierung aller inter­geschlechtlichen Menschen ein.



Was wir suchen:

● Erfahrung in Leitung, Durchführung und Verwaltung finanzbezogener Tätigkeiten, Finanzplanung, -überwachung und -berichterstattung

● Fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der Buchhaltung und Kenntnisse des deutschen Rechtsrahmens sind ein großer Vorteil

● Fundierte Kenntnisse geläufiger Buchhaltungsprogramme, sowie PC und Mac Kenntnisse

● Deutsch- und Englischkenntnisse im Finanzbereich

● Teamfähigkeit sowie strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise

● Sensibilität für Inter* und LSBTQ Anliegen, Kenntnisse des Themenbereichs von Vorteil



Aufgabenbereiche:

● Vereinsbuchhaltung und Budgetplanung

● Sicherstellung rechtzeitiger und genauer Finanzberichte und -abwicklungen

● Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen

● Abrechnung von Förderungen, sowie Identifizierung neuer Fördermöglichkeiten und Betreuung von Förderanträgen (international/national)

● Vorbereitung erforderlicher Unterlagen für Betriebsprüfungen

● Kommunikation mit Lohnbüro, Steuerberater und Fundern auf Deutsch und Englisch

● Mitarbeit bei Verwaltungsaufgaben, die zur Durchführung der organisatorischen und operativen Tätigkeiten unseres Vereins anfallen.



Was wir anbieten:

● 30 Urlaubstage und Vergütung, die sich an dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder orientiert, Einstufung je nach Berufserfahrung

● Abwechslungsreiche und sinnstiftende Tätigkeit

● Flache Hierarchien in einem LSBTIQ- und diskriminierungssensibilisierten, kleinen Team

● Supervision

● Remote arbeiten (perspektivisch auch in Büroräumen in Berlin)

● Mögliche Erweiterung der Stelle



Die Ausschreibung richtet sich an alle Menschen, unabhängig ihrer Geschlechtsmerkmale, sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.



Bewerbungen mit Lebenslauf und Anschreiben bitte bis zum 30. Juni 2023 an job [at] oiigermany.org.



Die Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich im Zeitraum vom 15. Juli. bis zum 30. Juli stattfinden. Arbeitsbeginn ab September.



Wir freuen uns auf eure Bewerbung!