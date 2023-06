Darf in Kamerun nicht gezeigt werden: Szene aus dem südafrikanischen Film "Valley of a Thousand Hills" (Bild: Netflix)

Heute, 02:13h - 2 Min.

Die Medienaufsichtsbehörde Kameruns hat gedroht, Fernsehsender zu schließen, die "homo­sexuelle Szenen" ausstrahlen. In einer als "Warnung" betitelten Mitteilung vom Dienstag forderte die Behörde, "diese Sendungen, die gegen das Gesetz, die guten Sitten und Bräuche unseres Landes verstoßen (…) unverzüglich aus dem Programm zu nehmen", andernfalls drohe die "Suspendierung der betroffenen Medien".



Inhalte, welche die Behörde als "Förderung homo­sexueller Praktiken" bezeichnet, "finden sich immer häufiger in Zeichentrickfilmen für Kinder und Minderjährige", erklärte die Medienaufsicht CDC weiter – "insbesondere bei ausländischen Sendern."

Fünf Jahre Haft für gleichgeschlechtlichen Sex

In Kamerun ist Homosexualität nach der Erlangung der Unabhängigkeit von Frankreich Anfang der 1970er Jahre verboten worden. Gleichgeschlechtliche Handlungen können mit einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden – in der Vergangenheit wurden aber auch schon höhere Strafen verhängt (queer.de berichtete). Auch trans Menschen werden auf Grundlage der antihomosexuellen Gesetze verfolgt. So wurden 2021 zwei trans Frauen in Kamerun zu fünf Jahren Haft verurteilt (queer.de berichtete).

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. Abonnent*innen bieten wir ein werbefreies Angebot.

Im Mai vergangenen Jahres hatte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch der kamerunischen Regierung vorgeworfen, mit der Kriminalisierung von Homosexualität ein Klima geschaffen zu haben, "in dem Kameruner und Sicherheitskräfte es sich erlauben, Menschen der LGBTQ+-Gemeinschaft ungestraft anzugreifen und zu misshandeln".



Die neun Mitglieder der Medienaufsicht werden direkt per Dekret vom 90-jährigen Präsidenten Paul Biya ernannt, der das Land seit mehr als 40 Jahren mit eiserner Faust regiert. (cw/AFP)