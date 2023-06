ZDF-Journalist Eric Mayer unterstützt Come Out! Stiftung

Heute, 13:03h - 2 Min.

Der Journalist und Moderator Eric Mayer ist neuer Stifter der Come Out! Stiftung. Damit möchte sich der 42-Jährige für mehr Sichtbarkeit von Vielfalt in gesellschaftlichen und sozial relevanten Fragen einbringen, teilte die gemeinnützige Organisation am Mittwoch mit. "Queere junge Menschen brauchen Empowerment, Vorbilder und Orte, an denen sie sich sicher, verstanden und nicht allein fühlen. So machen wir sie stark!", betonte Mayer. "Vielfalt sichtbar zu machen, ist unglaublich wichtig. Ich freue mich daher sehr, die Come Out! Stiftung unterstützen zu dürfen."



Die Stiftung war letztes Jahr von Kultstar Lilo Wanders und Mitstreiter*innen gegründet worden, um queeren Jugendorganisationen gerade in ländlichen Gegenden unter die Arme zu greifen (queer.de berichtete). Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) übernahm vor wenigen Monaten die Schirmherrschaft (queer.de berichtete).



Wanders begrüßte das Engagement des Journalisten: "Mit Eric Mayer haben wir einen Stifter und Unterstützer gewonnen, den unsere Hauptzielgruppe, junge queere Menschen, kennen und der ein Vorbild für sie ist. Als Stuntman des Wissens hat er unzählige Male junge Menschen mitgenommen, ihnen verschlossene Türen geöffnet, sie teilhaben lassen."

Eric Mayer ist seit vielen Jahren im TV zu sehen. Für das wöchentliche Kinderwissensmagazin "PUR+" im ZDF und bei KiKA trifft der in Frankfurt lebende Reporter dabei interessante Menschen, besucht spannende Orte und erlebt extreme Situationen. Hierfür war er 2018 für den Grimme-Preis nominiert worden. Außerdem moderiert Mayer seit vergangenem Jahr im Wechsel mit anderen Kolleg*innen das 3sat-Wissensmagazin "Nano" (montags bis freitags um 18.30 Uhr und in der ZDF-Mediathek). "Eine ganze Generation ist mit ihm aufgewachsen und schlauer geworden", kommentierte die Stiftung. (cw)