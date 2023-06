Heute, 14:56h - 2 Min.

Am Donnerstag verhandelt das Landgericht Frankfurt über die Frage, ob transgeschlechtliche Personen ein öffentliches Misgendern hinnehmen müssen, oder ob es sich um eine Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte handelt.



In einer vorläufigen Entscheidung hatte das Gericht die Frage zugunsten des Schutzes transgeschlechtlicher Menschen beantwortet und der Klägerin Recht gegeben. Damit wurde einem Unternehmen von Ex-"Bild"-Chef Julian Reichelt vorläufig untersagt, ähnliche Äußerungen zu wiederholen.

Misgendern einfach wiederholt

Am 17. März beschloss die Pressekammer des Landgerichts per einstweiliger Verfügung, dass das Unternehmen Rome Medien GmbH von Julian Reichelt die transgeschlechtliche Journalistin und Aktivistin Janka Kluge nicht misgendern darf. In einem Artikel der Autorin Judith Sevinç Basad auf Reichelts "Pleiteticker" war Kluge als "Mann" bezeichnet worden (queer.de berichtete). Damit erteilte das Gericht der Frau vorläufigen Rechtsschutz. Später wiederholte Reichelt ähnliche Formulierungen gegenüber Kluge dennoch in einer Ausgabe seiner Youtube-Show "Achtung, Reichelt!" (queer.de berichtete).



Gegen die vom Gericht angeordnete Verfügung legte das Reichelt-Unternehmen zudem Widerspruch ein. Kluge ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität und als freie Journalistin tätig. Ihr Anwalt Jasper Prigge weist darauf hin, dass Kluges Geschlechtseintrag seit beinahe 40 Jahren auf "weiblich" lautet. Das Verfahren habe Signalwirkung. "Wenn einer Frau ihr Geschlecht öffentlich abgesprochen wird, verletzt dies Persönlichkeitsrechte", so Prigge.

"Niemand muss hinnehmen, bewusst dem falschen Geschlecht zugeordnet zu werden", hatte der Anwalt zudem bereits im März anlässlich der einstweiligen Verfügung erklärt. "Verschiedene Studien belegen die negativen Auswirkungen von Misgendern auf Betroffene. Hierauf haben wir im Verfahren hingewiesen. Misgendern ist ein schwerwiegender Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und kann rechtliche Konsequenzen haben." Die mündliche Verhandlung findet am Donnerstag um 11:00 Uhr im Landgericht Frankfurt statt. (jk)