Gestern, 21:06h - 2 Min.

Russische Abgeordnete haben am Mittwoch einstimmig für ein Verbot von geschlechtsangleichenden Operationen sowie der Änderung des rechtlichen Geschlechtseintrags gestimmt. Ausnahmen sind demnach lediglich "im Zusammenhang mit angeborenen Anomalien bei Kindern" vorgesehen. Derlei Eingriffe müssten zugleich auf Regierungsebene bestätigt werden.



Der fraktionsübergreifend eingebrachte Entwurf zur Änderung bestehender Gesetze aus den Bereichen Gesundheit und Personenstand wurde in erster Lesung angenommen, er war Ende Mai in das Parlament eingebracht worden (queer.de berichtete). Die Abgeordneten begründeten ihre Entscheidung in einer Erklärung mit der Argumentation, es gebe derzeit in Russland eine regelrechte "Geschlechtsumwandlungs-Industrie", zu der "unehrliche Ärzte, Psychologen, ein Netzwerk von LGBT-Organisationen und Aktivisten" gehörten. Diese übten "ihre zerstörerische Tätigkeit gegen Heranwachsende und Jugendliche aus".



Letztlich gehe es bei dem Gesetzentwurf darum, "dem Eindringen familienfeindlicher westlicher Ideologie" Einhalt zu gebieten, so die Abgeordneten. "Ich möchte wirklich, dass die Männer, die jetzt die Ehre Russlands unter Einsatz ihres Lebens verteidigen, nach Hause zurückkehren und sehen, dass sich das Land verändert hat", erklärte Pjotr Tolstoi von der Regierungspartei Einiges Russland im Onlinedienst Telegram mit Blick auf Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine. Die Soldaten sollten sehen, dass "wir alle für ein neues souveränes Russland kämpfen – als Einheitsfront frei von westlichem Einfluss".

"Homo-Propaganda"-Gesetz zuletzt auf trans ausgeweitet

Auch argumentierten die Abgeordneten, dass durch die Operationen quasi gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen werden könnten. So ist der Gesetzentwurf nur der jüngste mehrerer queerfeindlicher Initiativen: Im Sommer 2020 wurde das bestehende Verbot der Ehe für alle in der Verfassung verankert (queer.de berichtete). Seit Beginn des Angriffskriegs hatte Präsident Putin und seine Regierung die Rhetorik gegen LGBTI und das Vorgehen gegen ihre Organisationen noch verschärft (queer.de berichtete).



Im Dezember vergangenen Jahres hatte Putin zudem eine Gesetzesverschärfung des seit 2013 geltenden Verbots der "Förderung nicht-traditioneller sexueller Beziehungen" gegenüber Minderjährigen unterzeichnet. Die jetzt geltende Regelung ist eine erweiterte Version, die dieses Verbot auf Erwachsene ausweitet. Auch Informationen, die "zum Wunsch einer Geschlechtsänderung" führen, sind nun untersagt (queer.de berichtete).



In Russland ist es bislang zumindest von Rechts wegen möglich, eine Änderung des Geschlechtseintrags vornehmen zu lassen. Hierzu muss lokalen Behörden eine medizinische Änderung des Geschlechts nachgewiesen werden, wobei laut Datenbank der ILGA World sehr unterschiedlich gehandhabt wird, welche Maßnahmen genau dokumentiert sein müssen. Eine erste offizielle Regelung der Änderung von Geschlechtseinträgen geht auf ein Gesetz von 1997 zurück, 2018 formalisierte das Gesundheitsministerium die Prozedur. (cw/afp)