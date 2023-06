Bambi Mercury findet Heidi Klums Freizügigkeit gut

Heidi Klum (re.) und Tochter Leni auf einem Werbemotiv für das Dessous-Label "intimissimi" (Bild: intimissimi)

Heidi Klum zeigt sich immer noch oft sehr freizügig – und das findet die Berliner Dragqueen Bambi Mercury gut. "Eine Frau wie Heidi Klum hat jedes Recht, sich so zu präsentieren. Das Recht, sich zu präsentieren, sich sexy und schön zu fühlen, hört ja nicht ab 40 plus auf", sagte Mercury dem Nachrichtenportal "watson" am Mittwoch.



Klum, international bekanntes Model und Showmasterin von "Germany's Next Topmodel", ist am 1. Juni 50 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit ihrer 19-jährigen Tochter Leni Klum war sie zuletzt in Unterwäsche auf Plakatwänden zu sehen.

Seit "Queen of Drags" miteinander befreundet

Bambi Mercury und Heidi Klum kennen sich seit fünf Jahren. 2019 nahm die Dragqueen an der von Klum co-moderierten Casting-Show "Queen of Drags" teil.



"Ganz ehrlich: Heidi hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und zwar im besten Sinne", sagte Mercury im "watson"-Interview. "Sie ist ein sehr kreativer und lustiger Mensch. Sie ist zudem ein sehr großer Drag-Fan und hat durch die Show damals auch selbst noch viel dazugelernt."



"Queen of Drags" sei damals "ein total tolles und einmaliges Erlebnis" gewesen, so Bambi Mercury. "Und dass sie mit ein paar von uns bis heute in Kontakt ist, finde ich sehr schön. Das zeigt, dass das eben nicht nur eine einmalige Sache war und sie uns bis heute auch supportet und sich für unsere Erfolge freut." (cw/dpa)