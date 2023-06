Bayern: Weiter Kritik an angekündigtem queeren Aktionsplan

Wie andere Prides hat der CSD in München einen umfassenden queeren Aktionsplan als Motto und Forderung

Die Ankündigung des bayrischen Sozialministeriums vom Mittwoch, als letztes Bundesland einen queeren Aktionsplan "gestartet" zu haben, stößt weiter auf Zweifel und Kritik. "Mit dem Aktionsplan Queer ergreifen wir nun weitere konkrete Maßnahmen, um Bewusstsein zu schaffen, zu sensibilisieren und den Zusammenhalt und das Miteinander zu stärken", hatte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) in einer Mitteilung auf ihrer Ministeriumswebseite betont, was auch aufgrund einer Agenturmeldung von vielen Medien weit und mit positiven Tenor verbreitet wurde (queer.de berichtete).



Kritik kam am Donnerstag vom CSD Bayern – der Zusammenschluss der Prides hatte im Januar eine Kampagne für einen Aktionsplan gestartet, die etwa von einem gemeinsamen Motto der Prides in diesem Sommer zum Thema gestärkt wird (queer.de berichtete). Im laufenden Wahljahr hatte sich CSU-Ministerpräsident Markus Söder im März überraschend für einen Aktionsplan ausgesprochen (queer.de berichtete).



Der Pride-Zusammenschluss merkt nun an, dass weder er, der LSVD Bayern oder andere Initiativen und Organisationen eine Anfrage des Ministeriums zum Thema erreicht habe. Die Ankündigung vom Mittwoch erscheine daher "substanzlos" und als "politisches und strategisches Mittel" in Bezug auf ein Antragspaket der Grünen zum Thema bei der heutigen Sitzung des Sozialausschusses im Landtag. "Wir sind enttäuscht über die intransparenten Vorgehensweisen des [Ministeriums] und der Politik zum Thema Aktionsplan und fordern eine frühzeitige und aktive Einbindung der Community und ihrer Vertretungen."

Ausmaß des benötigten Plans "nicht verstanden"

Die angesprochenen Punkte in der Pressemitteilung des Ministeriums umfassten "leider auch nicht mal annährend ein Drittel der Maßnahmen und Themen, die es gilt, jetzt anzugehen", so der CSD Bayern weiter. "Eine Förderung von Projekten wird da allein nicht ausreichen, auch wird die Arbeit nicht mit zwei Vollzeitstellen, welche auch nicht näher definiert sind, umzusetzen zu sein." Man wolle keinen "Aktionsplan ohne uns, der über uns entscheidet".



Dr. Kai Kundrath vom Münchner Sub ergänzte, dass die angesprochene Summe von 700.000 Euro deutlich mache, "dass das Ausmaß und der notwendige Aufwand noch nicht verstanden wurde." Allein die Stadt München gebe jedes Jahr vier Millionen Euro zur Förderung aus, während die Arbeit größtenteils ehrenamtlich erfolge. "Rechnet man dies auf den gesamten Freistaat um, müssten deutlich mehr Mittel für einen nachhaltigen Ausbau und die Förderung der Strukturen im Freistaat zur Verfügung gestellt werden."

SPDqueer: Ankündigung "zynisch"

Am Donnerstag hatten bereits die Grünen und der LSVD Bayern ähnliche Kritik an der Ankündigung des Ministeriums geübt (siehe Vorbericht). Während von der Bayern-LSU noch keine Reaktion vorliegt, sprach die regionale SPDqueer von einer "derart vagen" und hinter Erwartungen zurückliegenden Ankündigung, dass "sich dort alles und nichts hinein interpretieren lässt".



Letztlich habe die Ministerin nur angekündigt, mit Vereinen "Gespräche darüber führen zu wollen, wie so ein queerer Aktionsplan aussehen kann" und dass jeder bayerische Bezirk mindestens einen queeren runden Tisch haben soll, so Markus Aicher, Vorsitzender der AG SPDqueer in der BayernSPD. Dabei müssten das in einem großen Flächenland mehrere runde Tische pro Bezirk sein. Vor allem sei "schwach und enttäuschend", dass Scharf nicht sage, "wann sie die Gespräche mit den Sozialverbänden führen will, geschweige denn worüber und was inhaltlich das exakte Ziel ist".



Ein Aktionsplan dürfe nicht ohne die Community erstellt werden, so die SPD, und müsse ressortübergreifend erstellt werden. Wie zum Etat bleibe die Ankündigung auch hier Antworten schuldig. "Zynisch wird's, wenn die Ministerin die queerpolitischen Erfolge der CSU-Staatsregierung feiert", kritisiert Aicher. So sei die queere Infrastruktur in Bayern "extrem schwach": "für queere Personen auf dem Land sind die nächsten queeren Beratungsstellen, Veranstaltungen etc. oft etliche Kilometer weit entfernt, sodass sie diese nicht wahrnehmen können". Hinzu komme die starke Zunahme queerfeindlicher Gewalt. Die Forderung nach einem Aktionsplan, wie von den CSDs in dieser Pride-Saison gefordert, bleibe daher bestehen. (cw)