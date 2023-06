Berlin-Kreuzberg: 25-Jähriger beleidigt, geschubst und geschlagen

Ingolf / flickr) Der Angriff ereignete sich am Samstag gegen 1.30 Uhr in der Yorckstraße (Bild:

Ein Mann soll in Berlin-Kreuzberg von drei unbekannten Jugendlichen homophob beleidigt und attackiert worden sein. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes (LKA) hat die Ermittlungen übernommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.



Nachdem der 25-Jährige die Jugendlichen in der Nacht zum Samstag gegen 1.30 Uhr an einem Kiosk in der Yorckstraße auf die Beleidigung angesprochen habe, sei er nach eigenen Angaben von ihnen geschubst und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen worden sein. Die mutmaßlichen Täter hätten daraufhin die Flucht ergriffen. Der 25-Jährige klagte über Schmerzen im Gesicht, lehnte laut Angaben der Polizei eine ärztliche Behandlung allerdings ab.



Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt, wenn der Verdacht besteht, dass Taten von Extremist*­innen verübt wurden beziehungsweise ein politisches Motiv dahintersteht. Weitere Angaben zur Identität der Beteiligten machte die Polizei – wie in Erstmeldungen üblich – nicht.

Erst am Donnerstagabend war am Berliner Gesundbrunnen ein Mann aus einer Gruppe heraus homofeindlich beleidigt und bedroht worden (queer.de berichtete). Am Dienstag kam es zu einem queerfeindlichen und antisemitischen Angriff in der Rheinhardtstraße in Berlin-Mitte (queer.de berichtete).

Berliner Polizei für queerfeindliche Gewalt sensibilisiert

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über queerfeindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI. (cw/pm)