Istanbul: Polizei geht gegen Trans-Pride vor

In Istanbul haben Aktivist*innen einem Veranstaltungs-Bann zum Trotz gegen die Diskriminierung von trans Menschen protestiert. Die Polizei hielt die Teilnehmenden des neunten Trans-Pride-Marsches am Sonntag mit großräumigen Straßensperren davon ab, wie vorgesehen an dem zentralen Taksim-Platz zu demonstrieren. Auch Metroverbindungen dorthin wurden unterbrochen.



Die traditionell resilienten türkischen Aktivist*innen hielten dennoch an mehreren Ecken der Innenstadt Reden ab. Laut queeren Organisationen wie Kaos GL kam es durch die Polizei zu acht Festnahmen sowie zu Angriffen auf Teilnehmende und Journalist*innen.



9. Trans Onur Yürüyüünde polis, mevcut bilgilere göre 8 lubunyay ikenceyle gözaltna ald. Orada bulunan basn emekçilerine saldrd.



Tüm basklara ramen yürüyü ve basn açklamas gerçekletirildi#DönmeyizBurdayz #OnurYürüyüü pic.twitter.com/qV26TWr9yI Feminist Hukuk (@feminist_hukuk) June 18, 2023 Twitter / feminist_hukuk

Der neue Gouverneur Istanbuls, Davut Gül, hatte bereits am Freitag in einem Tweet angekündigt, keine Veranstaltungen zuzulassen, "die unsere Institution der Familie (…) gefährden". Laut Kaos GL war der Trans Pride, wie der für nächsten Sonntag geplante CSD, noch nicht offiziell vorab verboten worden.

In den Jahren vor dem ersten Verbot des Istanbuler CSDs und dessen Niederschlagung durch die Polizei 2015 hatten noch zehntausende Menschen an den Pride-Demonstrationen der Metropole teilgenommen. Danach waren er und der Trans-Pride – wie ähnliche Veranstaltungen in weiteren Städten – immer wieder von den von der Zentralregierung gestellten Gouverneuren untersagt worden. In Istanbul kam es etwa letztes Jahr zu über 200 Festnahmen beim Pride der Metropole (queer.de berichtete). Mehrfach wurden in den letzten Jahren auch Gummigeschosse oder Wasserwerfer eingesetzt, und das auch beim Trans-Pride, der zuletzt 2017 stattgefunden hatte.



Auch in dieser CSD-Saison wurden bereits in mehreren Städten queere Demonstrationen und Veranstaltungen verboten. In den letzten Wochen kam es unter anderem zu Festnahmen bei einer Filmvorführung in Istanbul, einem Picknick in Izmir oder einem Uni-Pride in Ankara. (nb/dpa)