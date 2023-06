Schwer verletzt: Wohnmobil überfährt CSD-Teilnehmer

Heute, 03:19h 1 Min.

Dramatischer Unfall am Rande des CSD Nord-West in Oldenburg: Bei einem Zusammenstoß mit einem Wohnmobil sind drei Pride-Teilnehmer*­innen am Samstagnachmittag verletzt worden. Eine 20-jährige Person, die sich nach Angaben von Freund*­innen als männlich identifiziert (im Polizeibericht ist von einer "Bremerin" die Rede) geriet unter das Fahrzeug und erlitt schwere Verletzungen. Die beiden anderen Personen im Alter von 19 und 20 Jahren kamen mit leichten Verletzungen davon.

Der 79-jährige Fahrer des Wohnmobils hatte demnach aus bislang ungeklärter Ursache gegen 16.15 Uhr eine rote Ampel auf dem Westfalendamm missachtet. Die drei Fußgänger*innen überquerten die Straße bei Grünlicht. Sie waren auf dem Weg, um sich der CSD-Demonstration durch die Innenstadt anzuschließen, wie es in der Mitteilung der Polizei hieß. Im Zuge der Absperr- und Bergungsmaßnahmen kamen neben den Polizeikräften noch zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Löschzug der Feuerwehr zum Einsatz.

An der Demonstration zum Christopher Street Day in Oldenburg nahmen nach Polizeiangaben etwa 11.000 Menschen teil. Das diesjährige Motto lautete "Queere Vielfalt leben – sichtbar und sicher!". (cw)