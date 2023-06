Prout Performer 2023: Das sind die queeren Vorbilder in der Arbeitswelt

Heute, 11:17h - 3 Min.

Die Stiftung Prout At Work hat am Montag ihre Liste der "Prout Performer 2023" vorgestellt. Mit der Liste in sieben Kategorien ehrt die Stiftung jedes Jahr zur Pride-Saison Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens, die sich für queere Belange "stark machen und so selbst zu Vorbildern werden".



Für einen Platz auf der Liste mit vielen öffentlich teils kaum bekannten Namen mussten die Personen von Dritten nominiert werden und hatten nach Annahme der Nominierung die Möglichkeit, ihr "Engagement rund um Chancengleichheit für LGBT*IQ" in einem Fragebogen darzustellen. Von zahlreichen Nominierten wurden nun rund 300 Personen mit einem Listenplatz ausgezeichnet, wobei die Top-Plätze in den Kategorien auch als Ranglisten veröffentlicht wurden.



Die Liste der "PROUTExecutives", der offen queeren Führungspersönlichkeiten, wird von Alex Gessner von ACI Diversity Consulting angeführt, die im Bereich der Finanzwelt "Vielfalt auf allen Ebenen und in allen Aspekten" und eine "integrativere Arbeitskultur" fördere. Ihr folgen Nico Hofmann, CEO der UFA, und Anna Thwaites von Clifford Change. Im weiteren Verlauf der Liste finden sich viele Vertreter*innen großer Unternehmen. Das gilt auch für die Listen von outen Persönlichkeiten in kleineren und mittelständischen Unternehmen (PROUTinSMEs), von outen Persönlichkeiten mit queeren Projekten oder Mitarbeitenden-Netzwerken (PROUTVoices) sowie von unterstützenden Führungskräften (PROUTExecutiveAllies).

Öffentlicher Dienst, Politik und Kultur

Die Liste für Personen im Öffentlichen Dienst (PROUTinthePublicService) führt Rolf Schmachtenberg an, der 64-jährige beamtete Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit sprach mit der Stiftungs-Webseite über sein Leben mit Mann und Kindern. Auf Platz zwei und drei folgen Carrie-Ann Lawrence, Ausbildungskoordinatorin im Sozialamt der Stadt Dortmund, und Joshua Bohling, Ansprechperson zum Thema Diversität im Bundespolizeipräsidium.



Die Politik-Liste (PROUTPoliticians) wird angeführt von drei grünen Bundestagsabgeordneten. Auf die stark angefeindete trans Politikerin Tessa Ganserer folgen der queerpolitische Sprecher der Bundesregierung Sven Lehmann und die Abgeordnete Ulle Schauws. Im Medien- und Kulturbereich PROUTinMediaArtCulture finden sich viele Persönlichkeiten aus Social Media, darunter auf Platz eins bis drei Gazelle Vollhase, trans TikTok-Creatorin und Recruiterin, der queere TikTok-Aufklärer Maximilian Pichlmeier und Leni Bolt, nichtbinärer Star aus der Netflix-Reihe "Queer Eye".

Dritte Ausgabe der Liste

Die Liste wurde 2021 das erste Mal veröffentlicht, damals mit 100 Namen und etwa dem schwulen FDP-Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg oder der trans Frau Sabine Bolz, Geschäftsführerin der G+H ISOLIERUNG GmbH, auf Spitzenplätzen (queer.de berichtete). Im letzten Jahr wurde unter anderem der Virologe Hendrik Streeck geehrt (queer.de berichtete).



Zur Vielfalt in Unternehmen gehörten auch sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, so die Stiftung. "Dafür müssen die Unternehmen aber erst einmal die Bedingungen herstellen, dass Vielfalt wirklich gelebt werden kann." Tatsächlich outeten sich, wie die Studie "Out im Office?!!" von Dominic Frohn aus dem Jahre 2017 zeigte, 30 Prozent der Betroffenen im Job nicht. Von denen, die es doch tun, machen knapp 79 Prozent Diskriminierungserfahrungen. Mit "Prout Performer" wolle man deshalb "Engagement für die Chancengleichheit von LGBT*IQ" würdigen und fördern: "Sichtbarkeit schafft Chancengleichheit, macht Unternehmen und Organisationen erfolgreicher" und für Arbeitnehmer*innen attraktiver, so die Stiftung. (cw)