Köln: BAFzA sucht Bürosachbearbeitung (m/w/d)

Heute, 12:05h - 4 Min.

Wer wir sind:



Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, kurz BAFzA, ist mit seinen Aufgaben und Themen ein Wegweiser im sozialen Miteinander unseres Landes. Das Bundesamt ist als nachgeordnete Behörde Teil des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Zu den Kernkompetenzen des BAFzA als Gesellschaftsbehörde gehören Zuwendungsmanagement, der Umgang mit vulnerablen Gruppen und Serviceleistungen für das BMFSFJ. Schwerpunktthemen des Aufgabenportfolios sind der Bundesfreiwilligendienst, Engagement, Demokratieförderung, Gewalt und Diskriminierung, Pflege sowie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Aufgaben und Themen, Zielgruppen, Beschäftigte, Standorte – das BAFzA begreift Unterschiedlichkeit als Chance. Der Erhalt der Vielfalt, ein hoher Qualitätsanspruch an die Gestaltung des Service und die digitale Funktionalität sowie eine flexible Organisation entsprechen daher dem Selbstverständnis des BAFzA.



Wen wir suchen:



Für den Arbeitsbereich "Queeres Leben, Akzeptanz und Schutz von Vielfalt" und für das Vorzimmer der Abteilungsleitung 5 "Unterstützung bei Gewalt, Vielfalt, Bürgerservice" suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt



eine Bürosachbearbeitung (m/w/d).



Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 6 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst. Die Stufenzuordnung wird in Abhängigkeit der vorliegenden Berufserfahrung individuell festgelegt.



Das Arbeitsverhältnis für den Arbeitsbereich "Queeres Leben, Akzeptanz und Schutz von Vielfalt" ist bis zum 31.12.2025 befristet mit 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit und das Arbeitsverhältnis für das Vorzimmer der Abteilungsleitung 5 "Unterstützung bei Gewalt, Vielfalt, Bürgerservice" ist unbefristet mit 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. Für die Dauer des befristeten Arbeitsverhältnisses erfolgt die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 7 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.



Welche Aufgaben Sie übernehmen werden:



Bundesservicestelle Queeres Leben (Schwerpunkt der Tätigkeit)

● Sie sind für die Büroorganisation und Durchführung allgemeiner Verwaltungstätigkeiten zuständig. Hierzu zählen insbesondere der schriftliche und telefonische Kontakt mit internen und externen Stellen, die Aktenführung, die Pflege und Weiterentwicklung der elektronischen Ablage, die Terminüberwachung sowie das Erstellen von Listen.

● Sie unterstützen bei der Organisation von Veranstaltungen rund um den Aktionsplan "Queer leben", begleiten diese vor Ort und tragen zu einem reibungslosen Ablauf bei.

● Sie sind für die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, insbesondere der Arbeitsgruppen des Aktionsplanprozesses, und die Protokollführung zuständig.

● Für die Teilnehmenden des Aktionsplanprozesses sind Sie Ansprechperson in allen Angelegenheiten rund um Reisekosten und rechnen diese auch ab.



Vorzimmer Abteilungsleitung

● Sie führen Sekretariatsaufgaben durch. Hierzu gehören insbesondere der interne und externe Schriftverkehr, die Planung und Überwachung von Terminen sowie das Führen von Listen.

● Sie organisieren Dienstreisen und bearbeiten die Reisekostenabrechnungen.



Die Tätigkeit ist mit Dienstreisen verbunden.



Was Sie mitbringen:



● Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten oder eine vergleichbare Ausbildung.

● Sie haben Kenntnisse im allgemeinen Haushalts-, Vergabe- und Reisekostenrecht.

● Sie besitzen eine engagierte und selbstständige Arbeitsweise, eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung sowie gute DV-Kenntnisse in Word, Excel und PowerPoint.

● Sie verfügen über eine strukturierte Arbeitsweise, organisatorisches Geschick und ein gutes Zeitmanagement.

● Sie sind eine engagierte Persönlichkeit mit sicherem, freundlichem Auftreten und sehr guter Kommunikationsfähigkeit.



Was wir uns von Ihnen wünschen:



Sie akzeptieren die geschlechtliche Vielfalt von Menschen und interessieren sich dafür, die Aufgabe in einer Behörde umzusetzen. Ihre Aufgaben gehen Sie mit Engagement an: Sie zeigen Einsatzbereitschaft, sind belastbar, haben Organisationstalent und nehmen Dinge selbst in die Hand. Dabei bleiben Sie gelassen, sind empathisch und kundenorientiert. Ihre soziale Kompetenz zeigt sich auch in Ihrem Verständnis von Teamarbeit.



Was wir Ihnen bieten:



Wir leben, was wir tun: ein soziales, faires Miteinander geprägt durch unser offenes und herzliches Betriebsklima. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist uns wichtig. Als moderner Arbeitgeber bieten wir Ihnen beispielsweise flexible Arbeitszeiten, alternierende Telearbeit, mobiles Arbeiten, ein Eltern-Kind-Büro, ein vergünstigtes ÖPNV-Jobticket mit Arbeitgeber-Zuschuss, die individuelle Urlaubsgestaltung sowie ein vielseitiges Gesundheitsförderungsangebot.



Der Arbeitsbereich ist grundsätzlich für die Besetzung mit Teilzeitkräften geeignet, sofern eine umfassende Aufgabenwahrnehmung sichergestellt ist.



Für uns ist die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern selbstverständlich. Seit 2007 ist das BAFzA aufgrund seiner familienfreundlichen Personalpolitik zertifiziert (audit berufundfamilie®).

Begrüßt werden Bewerbungen von Menschen unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, der sexuellen Identität oder der sexuellen Orientierung.



Personen mit Schwerbehinderung oder gleichgestellte Personen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.



Weitere Information über das BAFzA erhalten Sie unter www.bafza.de.



Wie Sie sich bei uns (weiter)entwickeln können:



Aus einem vielfältigen und aktuellen Fortbildungsangebot bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich stets fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.



Unsere Vorgehensweise:



Die Personalauswahl erfolgt in Form eines persönlichen Vorstellungsgesprächs.



Ihre Bewerbung:



Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis zum 30.06.2023 über das Stellenportal des öffentlichen Dienstes www.interamt.de, Stellen-ID 975257.



Bitte füllen Sie dort den Bewerbungsbogen sowie alle Formularergänzungen vollständig aus und laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen als PDF-Dokument hoch.



Ihre Ansprechpartner:



Wir helfen Ihnen gern weiter. Ihre allgemeinen Fragen beantwortet Herr Peter Hübner unter der Telefonnummer 0221 3673-1617. Falls Sie inhaltliche Fragen zu diesem Stellenangebot haben, wenden Sie sich bitte an Frau Lena Weller, Telefon 0221 3673-2525.



Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung: https://www.bafza.de/datenschutz