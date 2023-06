Wegen Trans-Inhalten? Arabische Länder verbieten neuen Spider-Man-Film

Heute, 15:34h - 2 Min.

Laut diversen regionalen Medienberichten haben Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien eine Austrahlung des Films "Spider-Man: Across the Spider-Verse" verboten. Der Film ist offenbar auch in weiteren arabischen Ländern nicht zu sehen – mutmaßlich aufgrund einer Szene mit einer Trans-Flagge.



Der computeranmierte Film von Sony Pictures, eine Fortsetzung von "Spider-Man: A New Universe aus dem Jahr 2018", hätte in der Region am 22. Juni starten sollen. Der Vorgängerfilm hatte in der Region Medienberichten zufolge 1,7 Millionen US-Dollar eingespielt.



Bereits in der letzten Woche hatte Reuters gemeldet, die große Kino-Kette Vox der Majid Al Futtaim Group habe berichtet, der Film werde in den VAE nicht freigegeben. Ohne einen näheren Bezug habe der Medienrat der Emirate zudem wenige Tage zuvor auf Twitter betont, "die Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten nicht zulassen, die den Werten und Grundsätzen der VAE und den im Land geltenden Standards für Medieninhalte widersprechen".



Zudem hätten die größten Kinoketten in Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, Oman und Bahrain den Film nicht vor der geplanten Veröffentlichung angekündigt, so Reuters. Offizielle Stellungnahmen der Behörden habe die Nachrichtenagentur allerdings nicht erhalten.

Botschaft "Protect Trans Kids"

Als Grund für die Zensur wird allgemein eine Szene vermutet, in der im Hintergrund eine Trans-Flagge zu sehen ist mit dem Aufdruck "Protect Trans Kids". Dazu kommen Fan-Spekulationen, dass die Figur Gwen Stacy trans sein könnte. Der Film könnte das mit einer entsprechenden Farbgebung in ihren Szenen – und dem Poster – andeuten, thematisiert das aber nicht ausdrücklich. Möglicherweise geht die nächste Fortsetzung, der für eine Veröffentlichung im nächsten März vorgesehene Film "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", näher darauf ein.



Bereits im letzten Jahr war der Disney-Film "Lightyear" nicht in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und anderen Ländern nicht zu sehen (queer.de berichtete). In dem Prequel zu den "Toy Story"-Filmen küsste die lesbische Raumfahrerin Alisha ihre Partnerin auf den Mund. (cw)