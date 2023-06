Heute, 12:24h 5 Min.

Eigentlich wollte das Bundeskabinett am Mittwoch den Entwurf zum Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag beschließen. Das hatte unter anderem auch der "Spiegel" berichtet. Doch bei der Sitzung der Minister*innen und des Kanzlers kam es offenbar zu keiner Einigung.



Auf der Webseite der Bundesregierung, auf der eine Übersicht über die Ergebnisse des Kabinetts erschienen ist, fehlt das queerpolitische Anliegen überraschend.

Wird um das Gesetz noch gerungen?

Anfang Mai hatten die zuständigen Ministerien für Familie beziehungsweise Justiz erstmals den Referent*innenentwurf des Gesetzes veröffentlicht (queer.de berichtete). Daraufhin konnten sich Verbände bis Ende des Monats zum Gesetzestext äußern. Innerhalb der Frist wurden 54 Stellungnahmen eingereicht. Doch ob die Menge der Stellungnahmen oder etwas anderes jetzt den Beschluss des Kabinetts verhindert hat, wurde zunächst nicht ersichtlich.



Nach einem Beschluss des Kabinetts würde der Text in einer ersten Sitzung im Bundesrat behandelt werden. Vor der Sommerpause ist allerdings nur noch ein Termin der Länderkammer angesetzt, nämlich am 7. Juli. Soll die Befassung des Parlaments also noch vor der Sommerpause beginnen, müsste sich das Kabinett vor dieser Frist in einer der Mittwochs tagenden Runden hinter einem Gesetzestext versammeln.



Geht alles glatt, würde auf den Bundesrat die erste Lesung im Bundestag folgen – allerdings dann nach der Sommerpause. Seine Arbeit nimmt die Zweite Kammer des deutschen Parlaments am 4. September wieder auf. Die zweite und dritte Lesung werden häufig in eine Sitzung zusammengezogen, so dass der Bundestag im Anschluss daran über das Gesetz abstimmen kann. Vor der zweiten und dritten Lesung berät jedoch noch ein Ausschuss über das Gesetz.



Nach der Befassung durch den Bundestag wäre dann die Länderkammer in einer finalen Sitzung noch einmal an der Reihe, das nicht zustimmungspflichtige Gesetz abzunicken. Erst dann wird es an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Überprüfung und anschließenden Verkündung geleitet. Im Gesetz selber ist auch der Zeitpunkt des Inkrafttretens enthalten.



Doch das ist nur der optimale Gang des gesetzgebenden Verfahrens. Wegen der großen gesellschaftlichen Polarisierung rund um das Gesetz wird erwartet, dass die Aussprachen im Parlament zu hitzigen Wortgefechten werden dürften – und, dass sich die Abgeordneten mit einer Reihe von Änderungsanträgen werden befassen müssen. Vorausgesetzt, innerhalb des Regierungsteams wird überhaupt eine Einigung darüber erzielt, das vom Familien- und dem Justizministerium ausgearbeitete Gesetz einzubringen.

Kritik am Referent*innenentwurf

Auch öffentlich hatten Verbände und Politiker*innen in den vergangenen Wochen teils erhebliche Kritik am Referent*innenentwurf geübt. Dabei immer wieder genannt: Der im Gesetz enthaltene Verweis auf das weiterhin geltende Hausrecht, der aber keinerlei neue Rechtsfolgen nach sich ziehen soll. Auch der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, hatte die Formulierung kritisiert. Sie suggeriere, dass etwa transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen pauschal der Zugang zu Einrichtungen, Räumen und Veranstaltungen verweigert werden könne, da Besitzer*innen oder Eigentümer*innen ihr Hausrecht schrankenlos ausüben könnten. "Das ist jedoch rechtlich falsch und zudem irreführend", so Lehmann (queer.de berichtete).



Dass Jugendliche ab 14 Jahren für den Gang zum Standesamt noch immer auf die Zustimmung ihrer Eltern angewiesen sein sollen und diese im Zweifelsfall durch ein Familiengericht ersetzen müssen, hat ebenfalls Widerspruch nach sich gezogen. Gegenüber der durch das Transsexuellengesetz geltenden Rechtslage wird in der Neufassung vielfach ein Rückschritt für die Selbstbestimmungsrechte gesehen. Außerdem bestehe die Gefahr, dass die Familiengerichte zur Erfüllung ihrer Aufgaben wieder Gutachter*innen beauftragen, was ja durch das Gesetz gerade abgeschafft werden sollte.



Weiterhin kritisiert werden die dreimonate Wartezeit bis zum Inkrafttreten und die einjährige Sperre für eine erneute Änderung der Einträge und Ausnahmen beim Offenbarungsverbot. Der LSVD warf den Verantwortlichen vor, trans- und intergeschlechtliche Personen mit den Regelungen im Gesetz unter Generalverdacht zu stellen. Das gilt auch für ins Gesetz aufgenommene Ausnahmen für geschlechtliche Selbstbestimmung im Verteidigungsfall.



Unter den Stellungnahmen, die die Verbände eingereicht haben, befinden sich allerdings auch Einlassungen dezidiert transfeindlicher Vereinigungen. So möchte das Lesbische Aktionszentrum Reloaded XX die Begutachtungspflicht aus dem Transsexuellengesetz am liebsten aufrecht erhalten sehen. Die Grundrechte von Mädchen und Frauen sehen die "Gender Critical"-Aktivistinnen in Konkurrenz zu denen von Personen "mit abweichender Geschlechtsidentität". Der Entwurf enthalte eine Abkehr vom Geschlecht als "biologisch begründeter Tatsache". In der Stellungnahme des Vereins heißt es entsprechend: "Konkret würde dies bedeuten, dass Männer sämtliche Rechte, die Frauen genießen, um ihre Benachteiligung in der Gesellschaft auszugleichen, ebenfalls für sich in Anspruch nehmen könnten, nur diesmal mit dem Etikett 'Frau'."



Künftig sollen trans- und intergeschlechtliche sowie nichtbinäre Menschen nur noch eine einfache Selbstauskunft beim Standesamt abgeben müssen, wenn sie den Vornamen oder den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ändern wollen. Bisher ist für eine Änderung der Einträge ein entwürdigendes und teures Verfahren mit zwei psychologischen Gutachten, die selbst bezahlt werden müssen, erforderlich. Anschließende entscheiden dann Amtsgerichte über die Anträge. Für intergeschlechtliche Personen galt durch die Regelung zu einem dritten oder freigelassenen Geschlechtseintrag bereits ein vereinfachtes und auf Selbstbestimmung setzendes Verfahren.



Die Änderung soll drei Monate nach der Erklärung wirksam werden, was eine Neuerung im Vergleich zu den Eckpunkten darstellt, und könne frühestens nach einem Jahr erneut geändert werden. Jugendliche und Kinder unter 14 Jahren benötigten unbedingt die Erlaubnis ihrer Eltern. Bei 14- bis 17-Jährigen soll ein Familiengericht die gleichsam nötige Entscheidung der Eltern auf Antrag der Minderjährigen ersetzen. (jk)