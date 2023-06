Leadsänger von Greta Van Fleet outet sich

Heute, 14:28h - 3 Min.

Josh Kiszka, der 27-jährige Sänger der amerikanischen Rockband Greta Van Fleet, hat sich am Dienstag auf Instagram geoutet und erklärt, er lebe seit mehreren Jahren mit einem Mann zusammen. Gleichzeitig warnte er davor, dass LGBTI-Rechte in Gefahr seien.



Wörtlich schrieb Kiszka in einem emotionalen Posting: "Ich habe mich in einem Haus in Tennessee niedergelassen. Die Gesetzgeber dort schlagen Gesetze vor, die die Freiheit der Liebe bedrohen. Es ist unerlässlich, dass ich meine Sicht der Dinge preisgebe, nicht nur für mich selbst, sondern auch in der Hoffnung, dass diese die Herzen, Köpfe und Gesetze in Tennessee und darüber hinaus erreichen."



Das Thema gehe ihm besonders nahe, weil er mit seinem Partner "seit acht Jahren in einer liebevollen, gleichgeschlechtlichen Beziehung lebe". Sein Umfeld wisse schon lange Bescheid, aber "es ist mir wichtig, dies öffentlich zu machen", so Kiszka weiter.



Hintergrund ist, dass in Tennessee, wie in vielen anderen konservativen US-Bundesstaaten, derzeit mehrere Gesetzesinitiativen debattiert werden, um die Rechte queerer Menschen einzuschränken. Ein Gesetz zum Verbot von öffentlichen Dragqueen-Auftritten wurde aber vor Inkrafttreten von einem Gericht gestoppt (queer.de berichtete).

"Es liegt noch immer viel Arbeit vor uns"

"Über die Jahre wurde der LGBTQ+-Community viel Liebe entgegengebracht, aber es liegt noch immer viel Arbeit vor uns. Hier in Tennessee, im Land und der Welt." Kiszka teilte dazu mehrere Links von LGBTI-Organisationen und schrieb: "Die LGBTQ+-Community ist eine kulturelle Säule, die andauernd positive Einstellungen durch Kunst, Musik, Literatur, Film und – was das Wichtigste ist – durch die Gesetzgebung verbreitet. Unser aller größtes Geschenk ist die Fähigkeit zu lieben. Möge unser größeres Verständnis bei unserer Reise vorwärts durch die Zeit uns lehren, einander tiefer zu lieben."



Für sein Coming-out erhielt Kiszka viel Zustimmung von seinen Fans. Auch Sänger Rob Halford von Judas Priest, der sich bereits 1998 als schwul geoutet hatte, gratulierte seinem Kollegen und erklärte: "Ich liebe dich, Josh!"



Josh Kiszka hatte die Band Greta Van Fleet 2012 als Teenager gemeinsam mit seinen beiden Brüdern Jake und Sam und einem vierten Musiker in Michigan gegründet. Die beiden bisher erschienen Studioalben "Anthem of the Peaceful Army" (2018) und "The Battle at Garden's Gate" (2021) waren nicht nur in den USA ein Riesenerfolg, sondern auch in Europa. In Deutschland schafften es beide Alben bis auf Rang drei der deutschen Charts. Die EP "From the Fires" erhielt 2019 den Grammy als bestes Rockalbum des Jahres – Greta Van Fleet setzte sich dabei gegen ebenfalls nominierte seit Jahren erfolgreiche Bands wie Alice in Chains und Weezer durch. (cw)