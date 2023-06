Mehrheit der Menschen in Tschechien für die Ehe für alle

Symbolbild: Queere Paare in Tschechien warten seit vielen Jahren auf die Ehe-Öffnung (Bild: polina-tankilevitch / pexels

Heute, 03:57h - 2 Min.

Eine Mehrheit der Menschen in Tschechien spricht sich einer Umfrage zufolge dafür aus, gleichgeschlechtliche Ehen zu ermöglichen. Die Ehe für alle befürworteten 58 Prozent der Befragten; dagegen waren 38 Prozent.



Vier Prozent hatten keine Meinung dazu, wie aus der am Mittwoch in Prag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM hervorging. Sie fand vom 27. März bis 22. Mai unter knapp 800 Teilnehmer*innen statt. Laut der Erhebung sprechen sich zudem 77 Prozent der Menschen in Tschechien dafür aus, dass Lesben und Schwule die Kinder ihrer Partner*innen adoptieren dürfen.

Ehe-Öffnung noch in diesem Jahr?

Das tschechische Parlament hatte Ende Mai mit der Debatte über eine Gesetzesänderung für die Ehe für alle begonnen. Sie wurde zwischenzeitlich unterbrochen, um andere Themen zu beraten. Skeptisch zu den Plänen äußerten sich neben der Opposition auch einzelne Vertreter*innen der Christdemokraten, eine der fünf Parteien der liberalkonservativen Koalition.



Seit Juli 2006 können gleichgeschlechtliche Paare in Tschechien eine registrierte Partnerschaft eingehen. Das Verfassungsgericht ebnete im Jahr 2016 zudem grundsätzlich den Weg für die Adoption von Kindern durch einen der beiden Partner. Eingetragene Lebenspartner*innen dürfen indes nicht gemeinsam adoptieren.



Anders als das Nachbarland Polen ist das heutige Tschechien stark atheistisch geprägt. Bei der jüngsten Volkszählung im Jahr 2021 gaben mehr als fünf Millionen der 10,5 Millionen Einwohner*innen des Landes an, nicht gläubig zu sein. Knapp 1,4 Millionen sind demnach Mitglieder einer Religionsgemeinschaft. Fast eine Million Menschen erklärten sich für gläubig, ohne einer Glaubensgemeinschaft anzugehören.

Ehe für alle ab 2024 in Estland

Erst am Dienstag stimmte das Parlament von Estland mit 55 zu 34 Stimmen bei einer Enthaltung für die Öffnung der Ehe für gleich­geschlechtliche Paare (queer.de berichtete). Das Gesetzt tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. (cw/dpa)