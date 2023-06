EU-Grundrechteagentur startet neue große LGBTI-Umfrage

Heute, 05:13h - 2 Min.

Die Grundrechteagentur der Europäischen Union (FRA) hat eine Online-Befragung für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter, nichtbinäre und andere nicht-genderkonforme Personen gestartet. Damit will die Behörde Informationen über die Lebenssituation und Diskriminierungserfahrungen von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten in Europa in Erfahrung bringen. "Die Ergebnisse werden zum Vorantreiben der politischen Maßnahmen zum weiteren Schutz und zur Förderung der Rechte von LGBTIQ-Personen beitragen", heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur.



An der Umfrage teilnehmen können an sofort bis Ende Juli 2023 queere Menschen ab 15 Jahren, die in den 27 EU-Staaten oder in den Beitrittsländern Albanien, Serbien und Nordmazedonien leben – in insgesamt 32 verschiedenen Sprachen. Die Beantwortung dauert etwa 20 Minuten. Erste Ergebnisse sollen in gut einem Jahr veröffentlicht werden. Die statistischen Beratungsunternehmen Agilis und Metron Analysis sowie die queere Agentur Homo Evolution unterstützen die FRA bei der Durchführung der anonymen Umfrage.

Frühere Umfragen in 2012 und 2019

"Ihre Teilnahme an der Umfrage ist sehr wichtig", heißt es zu Beginn des Fragebogens. Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse sollen politische Entscheidungsträger*innen sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene – ebenso wie Nichtregierungs- oder zivilgesellschaftliche Organisationen – ihre Strategien und Aktivitäten besser darauf ausrichten können, LGBTI-Personen und ihre Gemeinschaften dabei zu unterstützen, dass diese frei von Diskriminierung leben und sich ausdrücken können. Damit den Umfrageergebnissen entsprechendes Gewicht zukommen kann, ist die Teilnahme einer großen und vielfältigen Gruppe von queeren Menschen in jedem einzelnen Land notwendig.



Eines von mehreren Motiven, mit denen die Grundrechteagentur um Teilnahme an der Umfrage wirbt

Es handelt sich um den bereits dritten EU-weiten Vorstoß, die Erfahrungen von queeren Menschen zu erheben. Bereits 2012 und 2019 hatte die Grundrechteagentur ähnliche Umfragen gestartet. Vor vier Jahren hatten sich daran rund 140.000 Personen beteiligt. Dabei wurden im Vergleich zu 2012 kaum Fortschritte und teilweise sogar Verschlechterungen für queere Menschen festgestellt (queer.de berichtete). Die Ergebnisse haben jedoch zur Gestaltung der "LGBTIQ-Gleichstellungsstrategie 2020-2025" der Europäischen Kommission beigetragen (queer.de berichtete).

Die Agentur für Grundrechte mit Sitz in Wien ist eine 2007 von der Europäischen Union geschaffene Institution, die den Schutz der Grundrechte in den Mitgliedsländern überwacht. Sie bittet alle queeren Menschen, an der Umfrage teilzunehmen und sie weiter zu verbreiten. In sozialen Medien kann unter dem Hashtag #LGBTIQsurvey über die Befragung diskutiert werden. (cw)